«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ.

Διαρκείς είναι οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, και κυρίως σε καταυλισμούς Ρομά.

Σήμερα σε νέα επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν 11 άτομα για ρευματοκλοπή και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

Συνολικά έγιναν έλεγχοι σε 30 άτομα και έφοδοι σε 23 σπίτια.

Δείτε το βίντεο από τη σημερινή επιχείρηση:

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στατιστικά στοιχεία από τις εξορμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική.

Από 1 Ιουνίου έως εχθές οι αστυνομικοί χειρίστηκαν: 16 σοβαρές υποθέσεις και συνελήφθησαν 39 άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές.

Στο ίδιο διάστημα έγιναν 869 συλλήψεις και 430 προσαγωγές.

Από 20 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 3 αστυνομικές επιχειρήσεις στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών και σημειώθηκαν 47 συλλήψεις.

Τέλος, το ελληνικό FBI από τις αρχές Ιουνίου έχει χειριστεί 25 υποθέσεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν 83 άτομα και συνελήφθησαν 71.

Επίσης έγινε κατάσχεση 271 κιλών κοκαΐνης, 23 κιλών κάνναβης και περισσότερων από 2.000 δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν 14 όπλα.