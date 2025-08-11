Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις
Η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωϊνης και μετρητά χρήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέατρο Ροές: Βουτιά στην παιδικότητα με την «Αλίκη στη Xώρα των Θαυμάτων»
10:24 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις
10:09 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού
09:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δύο υποθέσεις βιασμού διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. σε Ρόδο και Κάλυμνο
08:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν
08:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ