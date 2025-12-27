Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από κουκουλοφόρους - Τον απείλησαν με μαχαίρι
Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα στο χωριό Ματαράγκα
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και απειλής με μαχαίρι έπεσε την Παρασκευή (26/12), ένας 17χρονος, έξω από κατάστημα, στο χωριό Ματαράγκα Αγρινίου.
Όπως καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση, ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές από παρέα τεσσάρων ατόμων που φορούσαν κουκούλες, ενώ φέρεται να τον απείλησαν και με μαχαίρι. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ένας από τους δράστες έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για άτομο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείται να συλληφθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.
Η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να είναι ασήμαντη.
