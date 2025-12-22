Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

Σκηνές βίας που προκαλούν αποτροπιασμό εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (21/12) σε αθλητικό χώρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών προχώρησαν σε ξυλοδαρμό ενός 13χρονου αγοριού την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας βόλεϊ.

Το χρονικό της επίθεσης

Αιτία για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι οι δύο άνδρες ενοχλήθηκαν από τον θόρυβο που προκαλούσε το τύμπανο το οποίο χτυπούσε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αντίδρασή τους ήταν βίαιη, καθώς επιτέθηκαν σωματικά στο παιδί, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των Αρχών.

Συλλήψεις και δικογραφία

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον 52χρονο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Λίγο αργότερα, μετά από αναζητήσεις της Άμεσης Δράσης, συνελήφθη στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος συνεργός του.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

