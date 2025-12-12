Θεσσαλονίκη: Επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και τις γρονθοκόπησε - Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 45χρονος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Ο άνδρας, επαιτώντας σε κεντρικό σημείο, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, απώθησε τη μία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και χτύπησε τη δεύτερη με γροθιά στο φρύδι, προκαλώντας τραύμα. Η παθούσα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.

Το παραπάνω εντάσσεται στις εκτεταμένες ειδικές δράσεις και στους στοχευμένους ελέγχους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Συνολικά, συνελήφθησαν 9 άτομα.

Μεταξύ των συλληφθέντων, ξεχωρίζουν δύο 20χρονες οι οποίες συνελήφθησαν για κλοπή, καθώς χθες το μεσημέρι (11-12-2025) εισήλθαν σε εμπορικό κατάστημα του κέντρου πόλης και αφαίρεσαν ρούχα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 2 άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στις συλλήψεις προστίθεται και ένας 39χρονος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικείου Πειραιά για διακεκριμένες κλοπές.

Τέλος, 3 άτομα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια. Όλοι οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Διαβάστε επίσης