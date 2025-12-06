Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα

Στιγμές τρόμου βίωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Κόρινθο όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της το απόγευμα της Παρασκευής με σκοπό να την ληστέψουν.

Οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν με μένος την γυναίκα για να αφαιρέσουν τα λίγα κοσμήματα που βρήκαν στο σπίτι.

Οι δράστες στη συνέχεια αποχώρησαν από το σπίτι αφήνοντας την γυναίκα δεμένη.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

