Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα
Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και αφού πήραν ότι βρήκαν εξαφανίστηκαν αφήνοντάς την δεμένη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στιγμές τρόμου βίωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Κόρινθο όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της το απόγευμα της Παρασκευής με σκοπό να την ληστέψουν.
Οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν με μένος την γυναίκα για να αφαιρέσουν τα λίγα κοσμήματα που βρήκαν στο σπίτι.
Οι δράστες στη συνέχεια αποχώρησαν από το σπίτι αφήνοντας την γυναίκα δεμένη.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων
21:45 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη
21:33 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις
20:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα
20:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λήξη συναγερμού για την 20χρονη που εξαφανίστηκε στο Λαύριο
19:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Νότια Κρήτη: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες
07:16 ∙ LIFESTYLE