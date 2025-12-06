Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε για δύο ώρες το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες έκλεισαν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη και ο αποκλεισμός θα διαρκέσει, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο, για δύο ώρες.

Σημειώνεται, ότι επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

