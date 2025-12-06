Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε για δύο ώρες το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα
Επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Στα μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες έκλεισαν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη και ο αποκλεισμός θα διαρκέσει, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο, για δύο ώρες.
Σημειώνεται, ότι επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
