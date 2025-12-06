Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Η ένταση προκλήθηκε λίγο πριν τη λήξη της πορείας

Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
INTIME NEWS
Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό αστυνομικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008.

Η ένταση προκλήθηκε όταν μερίδα διαδηλωτών ξεκίνησε να πετά μολότοφ και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν η πορεία έφτασε για δεύτερη φορά, στο ύψος της Εμμανούηλ Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση χημικών που είχε ως αποτέλεσμα η πορεία να «σπάσει» στα δύο. Το ένα κομμάτι της πορείας έμεινε στην πλευρά της Πανεπιστημίου και το άλλο στην πλευρά της Ομόνοιας.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια:

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε συνολικά 15 συλλήψεις για τα επεισόδια ενώ επί της οδού Πανεπιστήμίου έκανε την εμφάνιση του και όχημα- αυρα της Ελληνικής Αστυνομίας, για να διασπάσει το πλήθος που παρέμενε στο οδόστρωμα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

epeisodia1.jpg
epeisodia2.jpg
epeisodia3.jpg
epeisodia4.jpg

Πορεία για τα 17χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Περίπου 5.000 κόσμος έλαβε μέρος στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και ξεκίνησαν την πορεία από το Σύνταγμα.

Πορεία Γρηγορόπουλος

Η πορεία πέρασε μπροστά από τη Βουλή όπου στην πλευρά που βρίσκεται το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Πορεία Βουλή Γρηγορόπουλος

Δείτε το βίντεο:

Καθ΄όλη τη διάρκεια τη πορείας αστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσαν το πλήθος της πορείας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στο σημείο του μνημείο το πρωί πολίτες άφησαν λουλούδια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των προελέγχων έγιναν 14 προσαγωγές. Το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

