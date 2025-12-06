Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό αστυνομικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008.

Η ένταση προκλήθηκε όταν μερίδα διαδηλωτών ξεκίνησε να πετά μολότοφ και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν η πορεία έφτασε για δεύτερη φορά, στο ύψος της Εμμανούηλ Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση χημικών που είχε ως αποτέλεσμα η πορεία να «σπάσει» στα δύο. Το ένα κομμάτι της πορείας έμεινε στην πλευρά της Πανεπιστημίου και το άλλο στην πλευρά της Ομόνοιας.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε συνολικά 15 συλλήψεις για τα επεισόδια ενώ επί της οδού Πανεπιστήμίου έκανε την εμφάνιση του και όχημα- αυρα της Ελληνικής Αστυνομίας, για να διασπάσει το πλήθος που παρέμενε στο οδόστρωμα.

Πορεία για τα 17χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Περίπου 5.000 κόσμος έλαβε μέρος στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και ξεκίνησαν την πορεία από το Σύνταγμα.

Η πορεία πέρασε μπροστά από τη Βουλή όπου στην πλευρά που βρίσκεται το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Καθ΄όλη τη διάρκεια τη πορείας αστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσαν το πλήθος της πορείας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στο σημείο του μνημείο το πρωί πολίτες άφησαν λουλούδια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των προελέγχων έγιναν 14 προσαγωγές. Το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

