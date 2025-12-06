Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε εξέλιξη είναι η πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του από τον ειδικό αστυνομικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008, ξεκίνησε από τα Προπύλαια όπου συγκεντρώθηκαν αρχικά φορείς και συλλογικότητες. Στη συνέχεια η πορεία θα περάσει και από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα όπου θα πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη στάση.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Εξατίας της πορείας για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

33 προσαγωγές, 2 συλλήψεις

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στο σημείο του μνημείο το πρωί πολίτες άφησαν λουλούδια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των προελέγχων έγιναν 14 προσαγωγές. Το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.