Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς που έκλεισαν με εντολή ΕΛ.ΑΣ. χωρίς στάση
Κλειστοί είναι από τις 1:00 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο, λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από την δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 18:00 στα Προπύλαια από συλλογικούς φορείς και οργανώσεις.
