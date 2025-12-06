Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί

Από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και σήμερα, οι βροχοπτώσεις πλήττουν εκτεταμένα τον οικισμό και τις υποδομές του νησιού

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Καστελόριζο από τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να «σφυροκοπά» σχεδόν όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και σήμερα, οι βροχοπτώσεις πλήττουν εκτεταμένα τον οικισμό και τις υποδομές του νησιού.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Δημοκρατική» ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, από νωρίς το πρωί το νησί είχε «βαφτεί στο κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο κορδόνι του Καστελλορίζου μετατρέποντας σε λιμνοθάλασσα τα σοκάκια και το λιμάνι εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη κι ένα με τη θάλασσα.

Καστελόριζο - Κακοκαιρία Byron

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει».

Καστελόριζο - Κακοκαιρία Byron

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Από χθες είχαν ήδη πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.

Καστελόριζο - Κακοκαιρία Byron

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του έγραψε ότι οι κάτοικοι του νησιού δεν είναι μόνοι τους: «Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθεί».

Λασπόνερα πλημμύρισαν όλο το νησί που έμοιαζε να βουλιάζει στα νερά, παρασύροντας φερτά υλικά, χαλίκια, πέτρες και κλαδιά δέντρων, ενώ ο Δήμος βρισκόταν επί ποδός και οι κάτοικοι προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Καστελόριζο - Κακοκαιρία Byron
Καστελόριζο - Κακοκαιρία Byron

Ο δήμαρχος σε ανάρτησή του σημείωσε ότι: «Ο δήμος Μεγίστης θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στο νησί μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

16:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα είναι η 8η πιο «στρεσαρισμένη» πόλη του κόσμου - Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

15:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστιος αλιγάτορας βγήκε στη μέση του δρόμου στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για μόνιμη κατοικία συνταξιούχων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: «Η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον θα βρουν έναν τρόπο απομάκρυνσης των κυρώσεων»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή του Μπεντίτεθ για τη Λάρισα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τουλάχιστον 12 σπίτια καταστράφηκαν από τη μεγάλη φωτιά στο Σίδνεϊ – Μαζικές εκκενώσεις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σουηδία: Ρωσικά υποβρύχια εμφανίζονται στη Βαλτική

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή

14:35TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας που πρέπει να επισκεφτείτε

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ