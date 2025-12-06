Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Καστελόριζο από τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να «σφυροκοπά» σχεδόν όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και σήμερα, οι βροχοπτώσεις πλήττουν εκτεταμένα τον οικισμό και τις υποδομές του νησιού.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Δημοκρατική» ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, από νωρίς το πρωί το νησί είχε «βαφτεί στο κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο κορδόνι του Καστελλορίζου μετατρέποντας σε λιμνοθάλασσα τα σοκάκια και το λιμάνι εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη κι ένα με τη θάλασσα.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει».

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Από χθες είχαν ήδη πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του έγραψε ότι οι κάτοικοι του νησιού δεν είναι μόνοι τους: «Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθεί».

Λασπόνερα πλημμύρισαν όλο το νησί που έμοιαζε να βουλιάζει στα νερά, παρασύροντας φερτά υλικά, χαλίκια, πέτρες και κλαδιά δέντρων, ενώ ο Δήμος βρισκόταν επί ποδός και οι κάτοικοι προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Ο δήμαρχος σε ανάρτησή του σημείωσε ότι: «Ο δήμος Μεγίστης θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στο νησί μας».

Διαβάστε επίσης