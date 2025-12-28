Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025 - Η λίστα του Associated Press

Η λίστα του AP χωρίς ιεράρχηση, με τραγούδια από pop, hip-hop, indie, R&B και country που ξεχώρισαν μέσα στο 2025

Newsbomb

Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025 - Η λίστα του Associated Press
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Associated Press έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια του 2025, επιλέγοντας κομμάτια που ξεχώρισαν όχι μόνο για τη μουσική τους ποιότητα, αλλά και για το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα. Η λίστα, χωρίς ιεράρχηση, αποτυπώνει τη μεγάλη ποικιλία ειδών που χαρακτήρισε τη χρονιά — από pop και R&B έως hip-hop, indie και country.

Όπως σημειώνει το AP, το 2025 υπήρξε μια χρονιά έντονων επιστροφών και τολμηρών πειραματισμών, με καλλιτέχνες που δεν δίστασαν να μιλήσουν πολιτικά και προσωπικά, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο τους και διαμορφώνοντας το μουσικό αποτύπωμα της χρονιάς.

Τα 10 κορυφαία τραγούδια του 2025

Bad Bunny – Lo que le pasó a Hawaii

Ένα πολιτικά φορτισμένο τραγούδι και ταυτόχρονα ερωτική επιστολή προς το Πουέρτο Ρίκο, που ξεχωρίζει για τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση.

Lady Gaga – Abracadabra

Δυναμική επιστροφή της Lady Gaga στην electro-pop, με έναν ήχο που θυμίζει τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά με σύγχρονη παραγωγή και έντονη ενέργεια.

Chappell Roan – The Subway

Ένα ατμοσφαιρικό dream-pop κομμάτι που αναδεικνύει την καλλιτεχνική εξέλιξη της Roan και τη μοναδική φωνητική της ταυτότητα.

Wednesday – Elderberry Wine

Ένα country τραγούδι με indie ρίζες, που ξεχωρίζει για τον λυρισμό και τη συναισθηματική του ωριμότητα.

dexter in the newsagent – Special

Μια σύγχρονη R&B πρόταση με νοσταλγική αισθητική, που κέρδισε το κοινό κυρίως μέσω των social media.

Feeble Little Horse – This Is Real

Έντονος πειραματισμός ανάμεσα στο noise-pop και το hyperpop, με ήχο που, όπως σημειώνει το AP, «δείχνει προς το μέλλον».

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way

Η επιτυχημένη σύμπραξη country και rap, που αποδεικνύει πως τα μουσικά σύνορα γίνονται όλο και πιο ρευστά.

Kehlani – Folded

Συναισθηματικό R&B τραγούδι, που χάρισε στην Kehlani μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Doechii – Anxiety

Ένα κομμάτι που παντρεύει τη νοσταλγία με το σήμερα, βασισμένο σε γνώριμα μουσικά μοτίβα αλλά με σύγχρονη αφήγηση - και έγινε viral παγκοσμίως.

Playboi Carti – Evil J0rdan

Σκοτεινό και ωμό hip-hop, που σηματοδοτεί τη νέα καλλιτεχνική φάση του Carti μετά από πολυετή απουσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τίποτα δεν εγκρίνεται χωρίς εμένα» - Τι ζητά ο Ζελένσκι στη συνάντηση της Φλόριντα

09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Το πλάνο της αλλαγής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτές με ήπια αύξηση στον τζίρο - Αναμένεται να φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 108 μετανάστες νότια της Γαύδου - Στους 830 αυτοί που διαμένουν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Δημιουργήθηκαν ολέθριες συνθήκες» - Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Από γάτες και σκύλους μέχρι μπαλαρίνες: Ένα στα πέντε βίντεο που προτείνει το YouTube είναι χαμηλής ποιότητας «AI slop»

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Rimac Nevera Founder’s Edition: Το ηλεκτρικό hypercar για... εκλεκτούς

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία - Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων στο Πανόραμα - Δείτε βίντεο

08:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025 - Η λίστα του Associated Press

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Continental: Νέες συνεργασίες με Mercedes, Hyundai, Porsche και Renault για ελαστικά 1ης τοποθέτησης

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κατασκευάζει υπερσύγχρονο σύστημα αντι - drone αξίας 2 δισ. ευρώ στα ανατολικά της σύνορα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο DS No8 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Εκλογές για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα - «Παρωδία» λένε διεθνείς οργανισμοί

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Banda Entopica για τα σλάβικα τραγούδια στη Φλώρινα: Ποια είπαμε και τι σημαίνουν - «Είχαμε συμφωνήσει εκ των προτέρων», «έγινε λογοκρισία», λένε

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών θα εισηγηθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι «μεγάλοι» είναι έτοιμοι για… all in στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Δημιουργήθηκαν ολέθριες συνθήκες» - Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών θα εισηγηθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Banda Entopica για τα σλάβικα τραγούδια στη Φλώρινα: Ποια είπαμε και τι σημαίνουν - «Είχαμε συμφωνήσει εκ των προτέρων», «έγινε λογοκρισία», λένε

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ