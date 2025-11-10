Το τραγούδι - «έκπληξη» της Gen Z που πρότεινε η Έμα Στόουν στον Γιώργο Λάνθιμο για τη «Βουγονία»

Το «Good Luck, Babe» της Τσάπελ Ρόουν είναι το κομμάτι που πολλοί θαυμαστές εντόπισαν ήδη από το τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία».

Η ίδια η Έμα Στόουν αποκάλυψε ότι εκείνη «ευθύνεται» για την επιλογή του. Ως φανατική θαυμάστρια της Τσάπελ Ρόουν, πρότεινε στον Γιώργο Λάνθιμο - ο οποίος στην αρχή δεν συμφώνησε - να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι καθώς, όπως είπε, το άκουγε συνεχώς στο αυτοκίνητό της.

«Το άκουγα συνέχεια, και μάλιστα στο αυτοκίνητο όπως ακριβώς στη σκηνή της ταινίας. Έτσι σκέφτηκα ότι θα ταίριαζε! Αναρωτήθηκα, τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το «Good Luck Babe» και το επικοινώνησα με την ομάδα της Ρόουν. Το φοβερό ήταν πως απάντησαν θετικά αμέσως, μέσα σε 24 ώρες. Αυτό ήταν ιδανικό γιατί η σκηνή έπρεπε να γυριστεί τις επόμενες δύο μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ πρόσθεσε: «Ελπίζω να μην το έχει μετανιώσει η Τσάπελ Ρόουν… κάθε φορά που βλέπω το τρέιλερ, σκέφτομαι “Ω, Θεέ μου…”».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λάνθιμος παραδέχτηκε πως στην αρχή δεν ήταν θετικός στην ιδέα: «Δεν μου άρεσε στην αρχή… αλλά κάποια με έπεισε, σωστά;», είπε γελώντας, δείχνοντας την Έμα Στόουν. «Ναι, μετά μου άρεσε… νομίζω», πρόσθεσε αστειευόμενος.

Στην ερώτηση για το πώς η Έμα Στόουν κατάφερε να πείσει τον Γιώργο Λάνθιμο, είπε: «Πολύ εύκολα, είπε, αφού το τραγούδι αυτό είναι τέλειο, είναι εκπληκτικό!».

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Βουγονία» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Invision

Η Τσάπελ Ρόουν έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της Gen Z, με τεράστια απήχηση στις πλατφόρμες streaming. Το «Good Luck, Babe», που κυκλοφόρησε το 2024, μετρά πλέον πάνω από 1,8 δισ. streams στο Spotify και πάνω από 120 εκατ. προβολές στο YouTube.

