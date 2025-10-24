Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «Bugonia».

Σε συνέντευξή του στο «Collider», ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης εξέφρασε την επιθυμία του να αποσυρθεί προσωρινά από τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς όπως είπε είναι μεγάλο λάθος να συνεχίσει και έχει εξαντληθεί.

«Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό και για τις άλλες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ σοβαρά. Μπορείτε να με πιστέψετε. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Αποφασίζω ποια ταινία θα γυρίσω κάθε φορά που είναι έτοιμο το σενάριο, οπότε όταν είναι έτοιμο και έχουμε δουλέψει τόσο καιρό πάνω σε κάτι, είναι κρίμα να το αφήσουμε στην άκρη. Έτσι, πιέζω λίγο τον εαυτό μου να το κάνω αμέσως μετά το προηγούμενο έργο. Όπως όταν γυρίσαμε το Kinds of Kindness κατά τη διάρκεια της πολύ μακράς περιόδου των ειδικών εφέ στο Poor Things, ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι εκείνη την περίοδο. Το Bugonia το είχα διαβάσει τρία χρόνια πριν και δουλέψαμε λίγο με τον Will Tracy στο σενάριο, οπότε ένιωθα ότι ήταν έτοιμο και απλά θέλαμε να ξεκινήσουμε και να το γυρίσουμε. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά σε κάποιο σημείο αυτά εξαντλούνται. Είμαστε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Λάνθιμος.

Το «Bugonia» αποτελεί τη διασκευή της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save The Green Planet» του 2003. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία από θεωρίες συνωμοσίας με το ξεχωριστό και ιδιαίτερο ύφος του Λάνθιμου.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς, ενώ στο υπόλοιπο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο, που έγραψε ο Γουίλ Τρέισι (γνωστός από τη σειρά «Succession» και βραβευμένος με Emmy), αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών ανδρών που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας. Οι δύο τους είναι πεπεισμένοι ότι η διευθύνουσα σύμβουλος μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τη Γη, ώστε αποφασίζουν να την απαγάγουν.

Δείτε το 2ο trailer του «Bugonia»:

Στην παραγωγή της ταινίας συμμετέχουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της Pith, η Έμα Στόουν για την Fruit Tree, οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν για την Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Το «Bugonia» αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας στις 6 Νοεμβρίου, σε διανομή της Tanweer.

