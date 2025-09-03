Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride: Η υποδοχή του κοινού στη «Βουγονία» του Λάνθιμου ήταν ενθουσιώδης

Οι τέσσερις ταινίες που ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ και πιθανότατα θα μοιραστούν τις υποψηφιότητες στα Όσκαρ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride: Η υποδοχή του κοινού στη «Βουγονία» του Λάνθιμου ήταν ενθουσιώδης

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 

Invision
Το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Telluride του Κολοράντο μόλις ολοκληρώθηκε και από εκεί πέρασαν αγαπημένοι σταρ όπως η Εμα Στόουν, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Μάργκο Ρόμπι, ο Ανταμ Σάντλερ κ.α. Στην αποτίμηση των ταινιών που έκαναν πρεμιέρα, ο ξένος Τύπος ξεχωρίζει τέσσερα φιλμ που το πιθανότερο είναι τα δούμε να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στις υποψηφιότητες των Όσκαρ του επόμενου έτους.

Σε πρώτη φάση ο λόγος έγινε για τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου με την Εμα Στόουν και τον Τζέσι Πλίμονς. Το Hollywood Reporter τονίζει ότι η ανταπόκριση του κοινού στη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη ήταν ενθουσιώδης και άφησε αντίστοιχες εντυπώσεις όπως «ένα καλογραμμένο επεισόδιο της σειράς Black Mirror, με την καλή έννοια». Το σάιτ υποστηρίζει ότι το πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι σπουδαίο και η ταινία πιθανότατα θα αποσπάσει πολλές υποψηφιότητες στα Όσκαρ όπως είχε κάνει και το «Poor things».

Δείτε το τρέιλερ της «Βουγονίας»:

Στο φεστιβάλ ξεχώρισε επίσης η βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver me from nowhere» του Σκοτ Κούπερ που επικεντρώνει στην περίοδο που ο Σπρίνγκστιν έγραψε το σπουδαίο άλμπουμ του, «Nebraska». «Δεν είναι αυτό που ίσως περιμένει το κοινό να δει. Αντί για τα τραγούδια, δίνει περισσότερη έμφαση στα αίτια και τις συνέπειες της κατάθλιψης που βίωσε ο Αμερικανός τραγουδιστής εκείνη την περίοδο και οδήγησε στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου άλμπουμ το 1982». Σημειώνεται ότι «είναι αμφίβολο αν θα έχει επιτυχία στο box office αλλά η ταινία είναι σπουδαία και πιθανότατα οι Τζέρεμι Αλλεν Γουάιτ και Τζέρεμι Στρονγκ, που υποδύονται τον Μπρους Σπρίνγκστιν και τον μάνατζέρ του, Τζον Λαντάου αντίστοιχα, θα πάρουν υποψηφιότητες στα Όσκαρ».

Μια άλλη ταινία που ξεχώρισε στο φεστιβάλ ήταν το «Ballad of a small player» του Εντουαρντ Μπέργκερ (Κονκλάβιο, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο) που αφηγείται την ιστορία ενός χαρτοπαίκτη στο Μακάο που σταδιακά οδηγείται στην απόγνωση από τη χασούρα. «Η ερμηνεία του Κόλιν Φάρελ δεν γνωρίζει όρια και η υποψηφιότητα για Όσκαρ μοιάζει σαν σίγουρο στοίχημα», αναφέρεται.

Τέλος, πολύ καλές εντυπώσεις και κριτικές απέσπασε το «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Nomadland, Καλπάζοντας με το όνειρο) που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και επικεντρώνει στην οικογένεια του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Αν και κάποιοι επιμένουν ότι η ταινία πάσχει σε θέματα τονικότητας και ίσως δεν ανταποκρίνεται στο hype που έχει ήδη στηθεί για αυτήν, η πρωταγωνίστρια Τζέσι Μπάκλεϊ, στο ρόλο της συζύγου του Βάρδου, θεωρείται σίγουρη στις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η ταινία είναι φαβορί για το μεγάλο βραβείο της απονομής.

