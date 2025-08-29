Θρίαμβος για τον Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας με το «Bugonia»

Συγκίνηση και χειροκροτήματα σχεδόν 7 λεπτών για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη

Θρίαμβος για τον Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας με το «Bugonia»

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, από αριστερά, η Έμα Στόουν, ο Έινταν Ντέλμπις, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Σταύρος Χαλκιάς και η Αλίσια Σίλβερστοουν ποζάρουν στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία "Bugonia"

AP
Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με τη σταθερή του συνεργάτιδα και πρωταγωνίστρια Έμα Στόουν, έφτασαν την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου παρουσίασαν τη νέα τους ταινία με τίτλο «Bugonia», η οποία διαγωνίζεται στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Μετά την προβολή του στη Sala Grande, το κοινό αποθέωσε τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές με ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας 6 λεπτών και 50 δευτερολέπτων.

BUGONIA

Ο Τζέσι Πλέμονς, από αριστερά, ο Έινταν Ντέλμπις, η Αλίσια Σίλβερστοουν, ο Σταύρος Χαλκιάς, η Έμα Στόουν και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ποζάρουν στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία "Bugonia"

AP

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, καθώς η Έμα Στόουν, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Αμέσως μετά ξέσπασε σε γέλια όταν εντόπισε ένα πλακάτ στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», όπως ανέφερε το Variety.

Καθώς ολοκληρωνόταν η προβολή, ο Λάνθιμος και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα αγκαλιασμένοι, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα.

Emma Stone

Η Έμα Στόουν ποζάρει στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία "Bugonia", στο πλαίσιο της 82ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

AP

Ο τίτλος της ταινίας και η προέλευσή του

Το σενάριο του Will Tracy παρακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες (τους υποδύονται οι Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντέλμπις), οι οποίοι είναι φανατικοί των θεωριών συνωμοσίας. Οι χαρακτήρες τους, απαγάγουν μια πανίσχυρη CEO (Έμα Στόουν), πιστεύοντας ότι πρόκειται για εξωγήινη οντότητα με στόχο την καταστροφή της ανθρωπότητας.

H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της

Ο Λάνθιμος, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, σχολίασε: «Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων».

Yorgos Lanthimos

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ποζάρει στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία "Bugonia"

AP

Ο τίτλος «Bugonia» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γόνος» (απόγονος) και αναφέρεται σε μια αρχαία αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι μέλισσες μπορούσαν να αναπαραχθούν από το σώμα ενός νεκρού ζώου, συνήθως αγελάδας. Η πεποίθηση αυτή καταγράφεται και από τον Ρωμαίο ποιητή Βιργίλιο, τον οποίο ο Λάνθιμος φαίνεται να τιμά μέσα από αυτή τη συμβολική επιλογή τίτλου.

Για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα, η Στόουν επέλεξε μια λευκή μάξι δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και κομψές ασημένιες λεπτομέρειες. Το φυσικό μακιγιάζ της και το εντυπωσιακό κοκτέιλ δαχτυλίδι ολοκλήρωσαν την minimal αλλά εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Emma Stone

Η Έμα Στόουν φτάνει στην 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

AP

Ηθοποιοί, Παραγωγή και Ημερομηνίες Κυκλοφορίας

Μαζί με την Έμα Στόουν και τους Πλέμονς και Ντέλμπις, στο καστ συμμετέχουν οι Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Την παραγωγή του φιλμ έχουν αναλάβει:

  • Οι Ed Guiney & Andrew Lowe (Element Pictures)
  • Ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith
  • Η Έμα Στόουν (Fruit Tree)
  • Οι Ari Aster & Lars Knudsen (Square Peg)
  • Οι Miky Lee και Jerry Kyoungboum Ko (CJ ENM)
Yorgos Lanthimos,Emma Stone,Aidan Delbis,Jesse Plemons,Stavros Halkias,Alicia Silverstone

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, από αριστερά, η Έμα Στόουν, ο Έινταν Ντέλμπις, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Σταύρος Χαλκιάς και η Αλίσια Σίλβερστοουν ποζάρουν στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία "Bugonia"

AP

Η Focus Features αρχικά θα κυκλοφορήσει την ταινία στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ πριν την ευρεία προβολή της στις 31 Οκτωβρίου. Στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

