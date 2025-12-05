Κακοκαιρία Byron: Στη Νέα Πέραμο πλημμύρισε ξανά σπίτι ανθρώπου που πέθανε στις πλημμύρες του 2017

Το 2017 στις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο έχασαν την ζωή τους 25 άνθρωποι.

Στην Νέα Περαμο ο Βασίλειος Νάστος καταπλακώθηκε από τόνους λάσπης ενώ κοιμόταν μέσα στο σπίτι του.

Χθες, η οικογένεια του έζησε πάλι τον εφιάλτη καθώς πλημμύρισε ξανά το σπίτι όπου είχε βρει τραγικό θάνατο το 2017.

Στο συγκεκριμένο σπίτι ζουν η μητέρα και η αδελφή του Βασίλειου Νάστου, οι οποίες οκτώ χρόνια μετά είδαν και πάλι το σπίτι τους να πλημμυρίζει.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι δίπλα στο σπίτι που πλημμύρισε υπάρχει εργοτάξιο το οποίο ήταν αφύλακτο και μη οριοθετημένο με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οικοδομικά και αδρανή υλικά τα οποία παρασύρθηκαν και προκάλεσαν την καταστροφή στο σπίτι.

Η κακοκαιρία Byron χτύπησε ιδιαίτερα τη Νέα Πέραμο, όπου δημιουργήθηκε λίμνη από τις πλημμύρες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Μια γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί από τα νερά που έφτασαν ως τα παράθυρα του αυτοκινήτου της.

Στην περιοχή κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και υπόγεια, καθώς σφοδρή βροχόπτωση έπεφτε επί δύο ώρες στο σημείο. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία, καθώς το νερό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους.

Το κοιμητήριο της περιοχής έχει πλημμυρίσει επίσης, ενώ η εικόνα μιας βάρκας, που βρίσκεται ανυψωμένη προφανώς για εργασίες συντήρησης… μοιάζει έτοιμη να ξαναπέσει στο νερό!

