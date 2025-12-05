Κακοκαιρία Byron: Στη Νέα Πέραμο πλημμύρισε ξανά σπίτι ανθρώπου που πέθανε στις πλημμύρες του 2017

Στο συγκεκριμένο σπίτι ζουν η μητέρα και η αδελφή του Βασίλειου Νάστου, που έχασε τη ζωή του το 2027 και οι οποίες οκτώ χρόνια μετά είδαν και πάλι το σπίτι τους να πλημμυρίζει

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Στη Νέα Πέραμο πλημμύρισε ξανά σπίτι ανθρώπου που πέθανε στις πλημμύρες του 2017
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2017 στις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο έχασαν την ζωή τους 25 άνθρωποι.

Στην Νέα Περαμο ο Βασίλειος Νάστος καταπλακώθηκε από τόνους λάσπης ενώ κοιμόταν μέσα στο σπίτι του.

Χθες, η οικογένεια του έζησε πάλι τον εφιάλτη καθώς πλημμύρισε ξανά το σπίτι όπου είχε βρει τραγικό θάνατο το 2017.

whatsapp-image-2025-12-05-at-125712-pm.jpg

Στο συγκεκριμένο σπίτι ζουν η μητέρα και η αδελφή του Βασίλειου Νάστου, οι οποίες οκτώ χρόνια μετά είδαν και πάλι το σπίτι τους να πλημμυρίζει.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι δίπλα στο σπίτι που πλημμύρισε υπάρχει εργοτάξιο το οποίο ήταν αφύλακτο και μη οριοθετημένο με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οικοδομικά και αδρανή υλικά τα οποία παρασύρθηκαν και προκάλεσαν την καταστροφή στο σπίτι.

Η κακοκαιρία Byron χτύπησε ιδιαίτερα τη Νέα Πέραμο, όπου δημιουργήθηκε λίμνη από τις πλημμύρες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Μια γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί από τα νερά που έφτασαν ως τα παράθυρα του αυτοκινήτου της.

nea-peramos.jpg

Στην περιοχή κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και υπόγεια, καθώς σφοδρή βροχόπτωση έπεφτε επί δύο ώρες στο σημείο. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία, καθώς το νερό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους.

Το κοιμητήριο της περιοχής έχει πλημμυρίσει επίσης, ενώ η εικόνα μιας βάρκας, που βρίσκεται ανυψωμένη προφανώς για εργασίες συντήρησης… μοιάζει έτοιμη να ξαναπέσει στο νερό!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η Αθηνών-Λαμίας από αγρότες στο ύψος της Θήβας

14:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή του - Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Οι γυναίκες χρειάζονται μόλις 47 λεπτά προσοχής από τον σύντροφό τους κάθε μέρα για να είναι ευτυχισμένες

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στην Κρήτη

13:46WHAT THE FACT

Ποια φρούτα δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο

13:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι για το 2026

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Νικόλαος: Σύλληψη μαθητή με ναρκωτικά έξω από σχολείο - Έκρυβε σε γκαράζ πάνω από 25.000 ευρώ

13:39ΥΓΕΙΑ

Η DEMO μετατρέπει την Τρίπολη σε ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κόμβο με επένδυση 74.000 τ.μ. και 1.000+ θέσεις εργασίας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Φουντώνουν οι φήμες για τον Γιάννη - «Ο Ντόντσιτς ζήτησε τον Αντετοκούνμπο στους Λέικερς»

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Phone Pharms: Εδώ φτιάχνονται τα views και τα likes που νόμιζες ότι ήταν αληθινά

13:28WHAT THE FACT

Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Το Newsbomb στη Νέα Πέραμο - Δρόμοι ποτάμια, κινδύνευσαν άνθρωποι

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης αναβίωσε στη Νέα Περαμο: Πλημμύρισε ξανά το σπίτι ανθρώπου που πέθανε στις πλημμύρες του 2017

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης με Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για τη διαφθορά

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Γιατί δεν πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα»

13:11LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλόνισε η μάχη της με τον καρκίνο παχέος εντέρου - «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ναι» στο νομοσχέδιο για την εθελοντική στρατιωτική θητεία - Διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

13:28WHAT THE FACT

Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Γιατί δεν πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα»

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

12:49ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία Byron

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ναι» στο νομοσχέδιο για την εθελοντική στρατιωτική θητεία - Διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας

12:43LIFESTYLE

Luana Lopes Lara: Πρώην μπαλαρίνα η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος - Βγάζει μόνη της ένα δισ. δολάρια

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Ο Ολυμπιακός αν ήθελε θα μπορούσε να έχει επιλύσει το πρόβλημα της στέγης σε 4 μήνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ