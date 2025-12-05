Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο – Πάνω από 250 mm στη Νέα Πέραμο

Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως ανέφερε ο ερευνητής Θοδωρής Κονδύλης, το κέντρο της Αθήνας «κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι».

Καταγράφηκαν, όπως επισημαίνει, 77 mm βροχής, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2012 (53,8 mm).

Παρακάτω η καταγραφή της διακύμανσης του ύψους βροχής και της ραγδαιότητας από τον μετεωρολογικό σταθμό.

Στη Νέα Πέραμο, από χθες έχουν σημειωθεί πάνω από 250 mm βροχής, στην περιοχή της Βλυχάδας, όπως διευκρινίζει ο ερευνητής, που τονίζει επίσης πως «τα ρέματα μπορεί να συνεχίσουν να ανεβάζουν στάθμη για αρκετές ώρες, ακόμη κι αν η βροχή έχει εξασθενήσει. Το νερό από τις γύρω περιοχές καταλήγει με καθυστέρηση στη λεκάνη απορροής, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή».

Διαβάστε επίσης