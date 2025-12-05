Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

Επί ποδός βρισκόταν καθόλη τη διάρκεια της νύχτα τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κακοκαιρία Byron, όπως άντληση υδάτων, λακκούβες που δημιουργήθηκαν, καπάκια δικτύου που έφυγαν ή δέντρα που έπεσαν .

Το δίκτυο ομβρίων πάρά την περιορισμένη καλύψη που παρέχει στην πόλη των Αθηνών, μόλις στο 20%, άντεξε όπως επισημαίνει σε ενημερωτική ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Νίκος Χρυσόγελος, ενώ καλύτερη ήταν εικόνα σε περιοχές με πράσινο και χώμα, όπου το νερό είχε δυνατότητα να διεισδύσει στο υπέδαφος.

Επισημαίνει πως υπάρχει συντονισμός μεταξύ δήμου, Πολιτικής Προστασίας, και συναρμόδιων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση ώστε οι φυσικές λύσεις να ενδυναμώσουν και να συνεργάζονται με τα κλασσικά τεχνικά έργα (δίκτυο ομβρίων, καθαρά φρεάτια).

Η Πολιτική Προστασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την παρέμβαση και αποκατάσταση. Καταγράφουμε παράλληλα τα αίτια των προβλημάτων (μια λάθος επιλογή, μια αστοχία, μια κακοτεχνία κα) ώστε να γίνουν παρεμβάσεις.

Παραδέχεται ότι ο όγκος νερού δεν μπορεί να μειωθεί, αλλά μέσω του σχεδιασμού και της βελτίωσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι. Τελος ευχαριστεί τους υπαλλήλους που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για μία πιο ανθεκτική Αθήνα.

Δείτε την ανάρτησή του