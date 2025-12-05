Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

Η Αθήνα άντεξε στις τεράστιες ποσότητες νερού - Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συνεργείων όπου υπάρχουν προβλήματα

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επί ποδός βρισκόταν καθόλη τη διάρκεια της νύχτα τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κακοκαιρία Byron, όπως άντληση υδάτων, λακκούβες που δημιουργήθηκαν, καπάκια δικτύου που έφυγαν ή δέντρα που έπεσαν .

athina2.jpg

Το δίκτυο ομβρίων πάρά την περιορισμένη καλύψη που παρέχει στην πόλη των Αθηνών, μόλις στο 20%, άντεξε όπως επισημαίνει σε ενημερωτική ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Νίκος Χρυσόγελος, ενώ καλύτερη ήταν εικόνα σε περιοχές με πράσινο και χώμα, όπου το νερό είχε δυνατότητα να διεισδύσει στο υπέδαφος.

athina4.jpg

Επισημαίνει πως υπάρχει συντονισμός μεταξύ δήμου, Πολιτικής Προστασίας, και συναρμόδιων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση ώστε οι φυσικές λύσεις να ενδυναμώσουν και να συνεργάζονται με τα κλασσικά τεχνικά έργα (δίκτυο ομβρίων, καθαρά φρεάτια).

Η Πολιτική Προστασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την παρέμβαση και αποκατάσταση. Καταγράφουμε παράλληλα τα αίτια των προβλημάτων (μια λάθος επιλογή, μια αστοχία, μια κακοτεχνία κα) ώστε να γίνουν παρεμβάσεις.

athina3.jpg

Παραδέχεται ότι ο όγκος νερού δεν μπορεί να μειωθεί, αλλά μέσω του σχεδιασμού και της βελτίωσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι. Τελος ευχαριστεί τους υπαλλήλους που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για μία πιο ανθεκτική Αθήνα.

Δείτε την ανάρτησή του

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεις χωρίς εμπόδια: Πώς η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία

10:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche μαθαίνει από τη Hyundai και το παραδέχεται

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

10:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

LAMDA LEVENTIS: Δυναμική παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

10:26WHAT THE FACT

Απομακρυνθείτε «τρελές κυρίες» - Γιατί οι γάτες «αγαπούν» τους άνδρες

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat»

10:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή

10:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» τον Τσούτσουρα Ηρακλείου- Ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα

10:06LIFESTYLE

Το χαοτικό ΑΙ διαφημιστικό σποτ του ιταλικού οίκου μοδας Valentino ξεσηκώνει το διαδίκτυο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί αυτοί πέτυχαν: Έξι κράτη από τη σκιά στην κορυφή

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο – Πάνω από 250 mm στη Νέα Πέραμο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

09:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά - Στο Αιγαίο μετατοπίστηκε η «ζώνη» καταιγίδων

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο – Πάνω από 250 mm στη Νέα Πέραμο

07:52ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» Βελγίου - Κομισιόν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια - «Δεν διακυβεύεται μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και της ΕΕ»

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ