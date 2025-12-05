Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

Σε κλοιό κακοκαιρίας είναι η κεντρική Ελλάδας τις τελευταίες ώρες. Η κακοκαιρία Byron σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Τα φαινόμενα επηρεάζουν και περιοχές στη Λάρισα με τις περιοχές της Αγιάς και ειδικά τα παράλια της να βρίσκονται στο επίκεντρο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις.

Το πρωί της Παρασκευής, τα κινητά των πολιτών ήχησαν από το 112 σε περιοχές της Λάρισας και του Τυρνάβου, αλλά …για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας.

Δήμοι και περιφέρεια βρίσκονται σε επιφυλακή για την κακοκαιρία, ενώ σε ότι αφορά τον Δήμο Αγιάς τα σχολεία σήμερα Παρασκευή παρέμειναν κλειστά μόνο στην δημοτική κοινότητα Ευρυμένων και Μελιβοίας. Ως στιγμής δεν παρατηρήθηκε σύμφωνα με τον Δήμο Αγιάς κανένα απολύτως πρόβλημα στα παράλια.

Κλειστά σχολεία στη Μαγνησία

Σε ότι αφορά την υπόλοιπη Περιφέρεια Θεσσαλίας τα σχολεία είναι κλειστά σε Μαγνησία και δήμο Μετεώρων.

«Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 472135/05-12-2025 (ΑΔΑ:Ψ4ΚΔ7ΛΡ-Σ8Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η αναστολή λειτουργίας την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025 των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και Παιδικών Σταθμών στις ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της επικινδυνότητας που ενέχει η μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

