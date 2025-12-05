Κολυδάς για κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά - Στο Αιγαίο η «ζώνη» καταιγίδων

Ανάρτηση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron τις επόμενες ώρες έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τον ίδιο το σκηνικό του καιρού θα παραμένει άστατο και σήμερα με τις βροχές να συνεχίζονται στα ανατολικά, με την ένταση ωστόσο από το απόγευμα και μετά να εξασθενεί σε πολλές περιοχές.

Η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ώρες και είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στην Αττική έχει μετατοπιστεί κυρίως προς τα ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις και δεν θα ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ, αναφέρει επίσης στην ανάρτηση του ο μετεωρολόγος

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές , ενω η ζώνη των περισοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστει κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ.

Καλημέρα σας».

Ο καιρός σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ):

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική που κατά τόπους θα είναι ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοπόννησου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

