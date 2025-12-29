«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 67χρονη

Newsbomb

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Εικόνα από το σημείο του αιματηρού περιστατικού στην περιοχή του Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12). 

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στην περιοχή του Γκύζη.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ο σύζυγός της είναι νεκρός.

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και της Πυροσβεστικής έφτασαν λίγο μετα τις δύο το μεσημέρι στην οδό Λοκρίδος στου Γκύζη. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» ανέφερε άλλος κάτοικος.

Όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας και κάποιοι συγγενείς έφθασαν στο σημείο, το κακό είχε ήδη συμβεί. Ο καβγάς του ζευγαριού είχε πάρει δραματική τροπή. Ο 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην 67χρονη σύζυγό του.

«Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση»

Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας ανέβηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό. Στο σημείο έφθασαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατό του. Δίπλα του βρήκαν και το μαχαίρι.

Η σύζυγός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια και είχε επωμιστεί όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν τα βάρη της οικογένειας.

Πάνω του βρέθηκε ένα σημείωμα με το οποίο ο 74χρονος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις στον γιο του για την τραγωδία.

Στο ιδιόχειρο σημείωμα ο δράστης περιέγραφε το αδιέξοδο που ένιωθε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι». Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, αποτελώντας μέρος της προανάκρισης που διενεργεί η ΕΛΑΣ για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχει στην ελληνική ενίσχυση

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

06:36LIFESTYLE

Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα - Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:04WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ