«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Εικόνα από το σημείο του αιματηρού περιστατικού στην περιοχή του Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12).

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στην περιοχή του Γκύζη.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ο σύζυγός της είναι νεκρός.

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και της Πυροσβεστικής έφτασαν λίγο μετα τις δύο το μεσημέρι στην οδό Λοκρίδος στου Γκύζη. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» ανέφερε άλλος κάτοικος.

Όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας και κάποιοι συγγενείς έφθασαν στο σημείο, το κακό είχε ήδη συμβεί. Ο καβγάς του ζευγαριού είχε πάρει δραματική τροπή. Ο 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην 67χρονη σύζυγό του.

«Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση»

Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας ανέβηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό. Στο σημείο έφθασαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατό του. Δίπλα του βρήκαν και το μαχαίρι.

Η σύζυγός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια και είχε επωμιστεί όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν τα βάρη της οικογένειας.

Πάνω του βρέθηκε ένα σημείωμα με το οποίο ο 74χρονος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις στον γιο του για την τραγωδία.

Στο ιδιόχειρο σημείωμα ο δράστης περιέγραφε το αδιέξοδο που ένιωθε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι». Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, αποτελώντας μέρος της προανάκρισης που διενεργεί η ΕΛΑΣ για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

