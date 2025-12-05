Phone Pharms: Εδώ φτιάχνονται τα views και τα likes που νόμιζες ότι ήταν αληθινά
Δεκάδες κινητά, καλώδια παντού και ένα δωμάτιο που δούλευει σε ρυθμούς εργοστασίου: Έτσι φτιάχνονταν τα views που νόμιζες ότι ήταν αληθινά.
Αν νομίζαμε κάποτε ότι το like είναι απλώς ένα πάτημα στην οθόνη, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με δωμάτια γεμάτα κινητά μάς υπενθυμίζουν ότι η ψηφιακή απήχηση έχει αποκτήσει… δικό της εργοστάσιο.
Δεκάδες ράφια, χιλιάδες συσκευές, καλώδια παντού, οθόνες που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο κόσμος των phone farms: παράνομες ή ημι-νόμιμες επιχειρήσεις που έχουν ως μοναδικό στόχο να παράγουν clicks, views, shares και engagement κατά παραγγελία.
