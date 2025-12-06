Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

Το προστατευτικό κέλυφος πάνω από το κατεστραμμένο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ μετά από επίθεση με drone, στην Ουκρανία, Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025.

Το προστατευτικό κέλυφος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, το οποίο χτυπήθηκε από ένα drone τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει την κύρια λειτουργία του, δηλαδή να μπλοκάρει τη διαρροή ραδιενέργειας μετά το δυστύχημα του 1986, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο ΔΟΑΕ εξήγησε ότι σε επιθεώρηση που έκανε την περασμένη εβδομάδα στο ατσάλινο κέλυφος, το οποίο είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2016, διαπιστώθηκε ότι η ζημιά που υπέστη από πλήγμα drone τον Φεβρουάριο, τρία χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, προκάλεσε ζημιά.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Μαριάνο Γκρόσι, ανέφερε ότι η επιθεώρηση «επιβεβαίωσε πως το προστατευτικό κέλυφος έχει απολέσει τη βασική λειτουργία ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περιορισμού της ραδιενέργειας. Πάντως, δεν διαπιστώθηκε ζημιά στα δομικά στοιχεία του, ούτε στα συστήματα μόνιμης επιτήρησης της εγκατάστασης».

Σύμφωνα με τον Γκρόσι, έχουν γίνει ήδη κάποιες εργασίες επισκευής, αλλά θα χρειαστεί «συνολική αποκατάσταση του κελύφους, που παραμένει απόλυτα απαραίτητη για να προληφθεί περαιτέρω φθορά και να υπάρξουν εγγυήσεις για τη μακροπρόθεσμη πυρηνική ασφάλεια».

Γραφικό δείχνει το προστατευτικό κέλυφος πάνω από το κατεστραμμένο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ Guardian

Η καταστροφή του 1986 σκόρπισε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη

Η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ανακοίνωσε στις 14 Φεβρουαρίου πως οι ουκρανικές Αρχές την ενημέρωσαν ότι ένα drone με εκρηκτικά έπληξε την εγκατάσταση, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιά στο προστατευτικό κέλυφος γύρω από τον αντιδραστήρα νούμερο 4, ο οποίος είχε καταστραφεί στο δυστύχημα του 1986, όταν η Ουκρανία ανήκε στη Σοβιετική Ένωση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, το drone ήταν ρωσικό. Η Μόσχα διέψευσε πως επιτέθηκε στη μονάδα και κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό.

Ο ΟΗΕ ανέφερε τον Φεβρουάριο πως τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά και σταθερά επίπεδα και δεν έλαβε αναφορές για διαρροές.

Η καταστροφή του 1986 σκόρπισε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη κι ώθησε τις σοβιετικές Αρχές να κινητοποιήσουν τεράστιο αριθμό ανδρών και μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού και υλικού για να περιορίσουν τις συνέπειες του δυστυχήματος. Ο τελευταίος αντιδραστήρας της μονάδας που απέμενε σε λειτουργία έκλεισε το 2000.

Ο ρωσικός στρατός είχε καταλάβει το εργοστάσιο και την περιοχή γύρω από αυτό για πάνω από έναν μήνα τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μονάδες του προσπαθούσαν να προελάσουν και να φθάσουν στο Κίεβο.

Ο ΟΗΕ έκανε την επιθεώρηση στο εργοστάσιο ταυτόχρονα με ελέγχους σε υποσταθμούς του συστήματος ηλεκτροδότησης σε όλη την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.