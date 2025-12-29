Ιβάν Σαββίδης: «Χρυσό νταμπλ, αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα στην επιτροπή των 100 ετών

Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη έγινε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το στίγμα του στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τους εορτασμούς των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ αρχικά καλωσόρισε τα εξέχοντα μέλη της οικογένειας του Δικέφαλου, που «έχουν αποδείξει ότι είναι απ’ αυτούς που αληθινά αγαπούν και ζουν για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ», ενώ σημείωσε ότι πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο στόχος είναι σε αυτή τη χρονιά των εορτασμών, να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, που πραγματοποίησε η επιτροπή, έγινε η πρώτη καταγραφή απόψεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν καθόλη τη διάρκεια του 2026.

Κοινή πεποίθηση και των 15 μελών ήταν οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του νέου έτους και το μήνυμα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, να μεταδοθεί εντός κι εκτός συνόρων και να αγγίζει όσους νιώθουν... ΠΑΟΚ.

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, η επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάθεση των προτάσεων στην επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να καθοριστεί το τελικό πλάνο και να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των events για τα 100 χρόνια του Δικέφαλου.

Το σύνολο των εκδηλώσεων θα έχει ως στόχο την καταγραφή των αξιών και των ιδανικών που πρεσβεύει ο σύλλογος που ιδρύθηκε το 1926.

Η πρώτη δράση θα αποτελέσει μια μίνι – έκπληξη, «καλωσορίσματος» του νέου έτους.

Ο συγκινητικός διάλογος με τον Κούδα

Από την πλευρά του ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι πρόσφυγες έψαχναν κάτι για να διατηρήσουν την ψυχή τους, τη νοοτροπία και όλα αυτα που έφεραν από τις πατρίδες τους. Αυτά τα βρήκαν στον ΠΑΟΚ. Μεσα από τον ΠΑΟΚ μπορούσαν να εκφράζονται, να νιώθουν νοσταλγία και να ενώνονται. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το DNA μας».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ φέτος τόνισε: «Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα χρυσό νταμπλ. Έχουμε μπροστά μας νέους στόχους, αλλά εμείς θέλουμε ευρισκόμενοι στην κορυφή, όλοι να μας αγαπάνε και όχι να μας μισούν. Αυτός είναι ο στόχος… Θέλουμε τίτλους, αλλά είμαι πάντα περήφανος, που η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε. Αν κάποιος είναι πιο τυχερός και πιο ικανός, ας κερδίσει αυτός. Κι εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαστε στην κορυφή και να μας αγαπάνε και να μας αναγνωρίζουν».

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο χαιρετισμός του Κούδα, ο οποίος ευχαρίστησε τον Ιβαν Σαββίδη: «Με όλα αυτά που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, έφτασε ο ΠΑΟΚ σ’ αυτό το επίπεδο, να είναι πρωταγωνιστής». Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ζήτησε από τον θρύλο του ΠΑΟΚ να μην ξεχνά την υπόσχεση που του είχε δώσει, ότι θα είναι αυτός που θα δώσει το πρώτο λάκτισμα της μπάλας στο νέο γήπεδο της ομάδας!

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος είπε απευθυνόμενος στον Ιβάν Σαββιδη: «Σας αποκαλούμε ευεργέτη του ΠΑΟΚ γιατί αλλάξατε την ιστορία του ΠΑΟΚ και θέλω να σταθώ στη βοήθεια που δώσατε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα μπάσκετ, όταν το είχε μεγάλη ανάγκη».

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου που είμαι ανάμεσα σε τόσους ΠΑΟΚτσήδες. Εγώ δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚτσής, όπως εσείς, εγώ έγινα ΠΑΟΚτσής. Έκανα ότι μπορώ για να αποδείξω ότι είμαι ΠΑΟΚ, όσο φορούσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και τώρα που δεν την φοράω».

