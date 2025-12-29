Σεισμός στη Ρόδο

Σεισμός εντάσεως 3,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Ρόδο

Newsbomb

Σεισμός στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Ρόδο το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 36 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρχαγγέλου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30,6 χιλιόμετρα.

c6e51987-2b4e-44b5-95e0-eddd861d45ae-768x707-1.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αρκτούρος αποκτά το πρώτο ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 32χρονο για κλοπή από εμπορικό κατάστημα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν γνωρίζω τίποτα» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - «Πέντε σημαντικά θέματα» στο επίκεντρο στη συνάντηση με Νετανιάχου - Bίντεο

20:27LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Με 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα μετά τη διάγνωση ALS - Στο πλευρό του η πρώην σύζυγός του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Χρυσό νταμπλ, αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα στην επιτροπή των 100 ετών

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ρόδο

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ γεμάτες... χαμόγελα πριν τη συνάντηση με Τραμπ - Φωτογραφίες

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι τροχαίας: 485 παραβάσεις από 12.637 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Με δάκρυα αποχαιρέτησε την Κηφισιά - Συγκλονιστικό βίντεο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κι άλλος νεκρός από την σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα στο Νιού Τζέρσεϊ

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 13χρονος στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε χριστουγεννιάτικο γλέντι - Συνελήφθησαν οι γονείς του

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη

19:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία, θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» - Η δήλωση του Σμαραγδή για τις αυστηρές βαθμολογίες των κριτικών για τον «Καποδίστρια»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» δηλώσεων για την επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΝ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Ανταλλαγή ευχών για την Πρωτοχρονιά - Φωτογραφίες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτηρίους και τελωνεία - Τεράστια ταλαιπωρία για τους οδηγούς

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η γκριμάτσα του Ζελένσκι όταν ο Τραμπ είπε ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ