Σεισμός στη Ρόδο
Σεισμός εντάσεως 3,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Ρόδο
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Ρόδο το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).
Σύμφωνα με το γεωδυναμικό, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 36 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρχαγγέλου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30,6 χιλιόμετρα.
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
