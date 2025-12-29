Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΝ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Ανταλλαγή ευχών για την Πρωτοχρονιά

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, πραγματοποίησε, σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, επίσκεψη στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στο πλαίσιο ανταλλαγής ευχών εν όψει της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΝ συνοδευόμενος από τον διευθυντή Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΝ υποναύαρχο (ΥΙ) Σωτήριο Μωραΐτη ΠΝ και τον διευθυντή του Ναυτικού Νοσοκομείου αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Ιωάννη Σταυριανόπουλο ΠΝ, αντάλλαξε ευχές με ασθενείς του νοσοκομείου και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συγχαίροντάς τους για το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Δείτε φωτογραφίες:

01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07

Διαβάστε επίσης