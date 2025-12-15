Στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού σε Μυρτώο Πέλαγος και κεντρικό Αιγαίο - Δείτε φωτογραφίες

Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη από 9 έως και 11 Δεκεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρησης, Υποβρυχίων, Υποβρυχίων Καταστροφών, ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού, Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες:

01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 11 07 11 08 11 09 11 10 11 11 11

