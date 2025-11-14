«Αίσιος Οιωνός 2025»: Ξεκίνησε η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενσωματώνουν νέα καινοτόμα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων anti-drone στο πεδίο της μάχης

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Ξεκίνησε η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones
Χάρης Γκίκας
Με τα νέα καινοτόμα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και συστημάτων anti-drone στο πεδίο της μάχης, που ενσωματώνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, διεξάγεται αυτή την ώρα η άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025» στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

«Αίσιος Οιωνός 2025»

Την Παρασκευή (14/11) είναι η ημέρα των διακεκριμένων επισκεπτών, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στο πεδίο βολής και ασκήσεων «Αετός», όπου παρακολουθεί την άσκηση «Τακτική χρησιμοποίηση drone και anti-drone» καθώς και το βασικό σενάριο της «Αίσιος οιωνός 2025».

Νίκος Δένδιας

Νίκος Δένδιας

Ο Νίκος Δένδιας στο πεδίο «Αετός»

Αργότερα το απόγευμα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στο 1ο Σύνταγμα Πεζικού στη Φλώρινα.

Βίντεο από την άσκηση Αίσιος Οιωνός του 2023

Ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών

Σήμερα πραγματοποιείται και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, υπό τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Στην άσκηση συμμετέχουν μονάδες από την 1η Στρατιά, πτητικά μέσα της Αεροπορίας Στρατού, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Το σενάριο και τα μέσα

Το σενάριο προβλέπει επιθετική ενέργεια υποτιθέμενου εχθρού εντός ελληνικού εδάφους. Οι ελληνικές δυνάμεις τον εφελκύουν σε προκαθορισμένη περιοχή όπου έχουν δημιουργήσει τακτικό πλεονέκτημα, πριν προχωρήσουν σε αντεπίθεση. Με συνδυασμένη δράση τεθωρακισμένων, πυροβολικού, επιθετικών ελικοπτέρων και αεροπορικής υποστήριξης, επιχειρείται η πλήρης εξουδετέρωση της απειλής.

Στην άσκηση χρησιμοποιούνται τα ΤΟΜΑ Marder 1A3, τα Μ1117, βολές πυροβολικού και αρμάτων, καθώς και καθοδήγηση πυρών από Joint Terminal Attack Controllers (JTAC). Παράλληλα, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας εκτελούν προσβολές στόχων, ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις αλεξιπτωτιστών και πτήσεις UAV, προσομοιώνοντας συνθήκες σύγχρονης μάχης.

Η τεχνολογική μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ονομασία «Αίσιος οιωνός» αντανακλά τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο όπου η τεχνολογία αποκτά κεντρικό ρόλο. Οι εμπειρίες από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν ότι drones, anti-drones και δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις καθορίζουν ολοένα και περισσότερο την έκβαση σύγχρονων συγκρούσεων.

Πέρα από τα ήδη γνωστά συστήματα —HERON, M1117, SPIKE NLOS, «Κένταυρος», «Υπερίων», τα drones S-100 των Belh@rra, το πρόγραμμα «Αρχύτας» και τα τετρακόπτερα A900 του Πολεμικού Ναυτικού- στην άσκηση παρουσιάζονται και νέα μέσα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα.

Η «ραχοκοκκαλιά» της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας τα drones

Η αποκάλυψη των νέων συστημάτων εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ο Νίκος Δένδιας έχει επισημάνει τη σημασία συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στην άσκηση δίνουν το «παρών» ελληνικές εταιρείες που παρουσιάζουν UAV και περιφερόμενα πυρομαχικά, δείχνοντας ότι η Ελλάδα δεν αρκείται στη χρήση τεχνολογίας, αλλά προχωρά σταδιακά και στην παραγωγή της.

Με αυτά τα στοιχεία, η «Αίσιος οιωνός 25» δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική δραστηριότητα, αλλά δείχνει πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν το δόγμα αποτροπής, εκσυγχρονίζουν τα μέσα τους και ενισχύουν τον βιομηχανικό τους βραχίονα.

