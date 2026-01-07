Η Γη της ελιάς spoiler: Μία γυναίκα ανάμεσα σε Κουράκο και Αριάδνη

«Η Γη της ελιάς» επιστρέφει στο MEGA, στις 19 Ιανουαρίου, και οι εξελίξεις βάζουν φωτιά. Δύο γυναίκες θα φέρουν ανατροπές στις ζωές των ηρώων και θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, η Φρύνη φτάνει σε οικονομικό αδιέξοδο και θα βρεθεί στο γραφείο του Κωνσταντίνου για μια τυπική υπόθεση αγοραπωλησίας. Η έλξη μεταξύ τους είναι ακαριαία και γρήγορα το πάθος θα τους παρασύρει. Χωρίς να σκεφτούν τον Παρασκευά και την Ισμήνη, ο έρωτάς τους θα φουντώσει και οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Spoiler θέλουν την Ισμήνη να αυτοκτονεί, καθώς δεν μπορεί να αντέξει ούτε την απιστία ούτε ότι η Αριάδνη της παίρνει το μωρό που κυοφορεί.

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα μπαίνει ανάμεσα σε Αριάδνη και Κουράκο. Η Μυρτώ έρχεται ως η νέα αστυνομικός, αλλά ο φτερωτός θεός της χτυπά την πόρτα. Ο πρώτος που θα εντυπωσιαστεί από την ομορφιά της δεν θα είναι άλλος από τον Πότη. Εκείνη, πάλι από την μεριά της, ερωτεύεται με την πρώτη ματιά τον Κουράκο, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι είναι παντρεμένος. Ο αστυνόμος παραμένει ψυχρός και απόμακρος, δείχνοντας ξεκάθαρη αδιαφορία για τα συναισθήματά της και επιλέγοντας να κρατήσει τις αποστάσεις του. Η Μυρτώ, όμως, επιμένει θέλοντας να τους χωρίσει.

Διαβάστε επίσης