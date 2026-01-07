Πένθος στην Τότεναμ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάρτιν Τσίβερς

Θρήνος για την Τότεναμ. Σε ηλικία 80 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή, ο Μάρτιν Τσίβερς. Υπήρξε ένας απ’ τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία των Λονδρέζων και διεθνής με την Εθνική Αγγλίας.

Από το 1968 μέχρι το 1976, φόρεσε τη φανέλα της Τότεναμ. Πέτυχε 174 γκολ σε 367 συμμετοχές. Κατέκτησε το Κύπελλο UEFA και δύο League Cup.

Με 22 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των «σπιρουνιών» μέχρι το 2013, όταν τον ξεπέρασε ο Ντεφόε.

Όταν ο Τσίβερς εντάχθηκε στην Τότεναμ από τη Σαουθάμπτον το 1968, έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στο Νησί με τη μεταγραφή του να φτάνει τότε τις 125.000 λίρες. Χρίστηκε διεθνής 24 φορές με την Εθνική Αγγλίας, με την οποία πέτυχε 13 γκολ.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ:

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρυλικού πρώην επιθετικού μας, Μάρτιν Τσίβερς. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάρτιν. Ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών».