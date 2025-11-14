Politico: Πώς ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε με βάση μια σιωπηρή συμφωνία: η Γερμανία διαχειριζόταν τα οικονομικά, η Γαλλία το στρατιωτικό τομέα. Τώρα όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά.

Καθώς η Γερμανία στοχεύει να γίνει η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, η πολιτική ισορροπία μεταβάλλεται. Στη Γαλλία, υπάρχει μια προσπάθεια να διατηρηθεί σημαντικός και με επιρροή ο ρόλος του Παρισιού, ενώ στην Πολωνία, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ξυπνά παλιούς εφιάλτες και δημιουργεί την αίσθηση ότι μια συμμαχία Βερολίνου-Βαρσοβίας μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατηθεί η Ρωσία σε ασφαλή απόσταση, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

«Όπου κι αν πάω στον κόσμο, από τις χώρες της Βαλτικής μέχρι την Ασία, οι άνθρωποι ζητούν από τη Γερμανία να αναλάβει περισσότερες ευθύνες», δήλωσε ο Christoph Schmid, Γερμανός σοσιαλδημοκράτης βουλευτής στην επιτροπή άμυνας της Bundestag. «Η προσδοκία είναι ότι η Γερμανία θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και θα αντιστοιχίσει το οικονομικό της βάρος με την αμυντική της δύναμη».

Μία Γερμανία που θα διαθέτει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα άρματα μάχης, πυραύλους και αεροσκάφη, απέχει πολύ από τη χαοτική Bundeswehr που ήταν αντικείμενο χλευασμού λόγω του χαμηλού ηθικού και του ξεπερασμένου εξοπλισμού της. Αυτή η στρατιωτική δύναμη συνδέεται με την πολιτική και οικονομική επιρροή — και η Ευρώπη θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια κυρίαρχη Γερμανία.

Στρατιώτες παρακολουθούν τους νεοσύλλεκτους της Bundeswehr να συμμετέχουν σε τελετή ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Martin Meissner) AP

Μέχρι το 2029, η Γερμανία αναμένεται να δαπανήσει 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την άμυνα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 3,5% του ΑΕΠ, την πιο φιλόδοξη στρατιωτική επέκταση της χώρας από την επανένωσή της το 1990. Η Γαλλία, συγκριτικά, σχεδιάζει να αυξήσει τις ετήσιες δαπάνες σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030, σχεδόν το ήμισυ του ποσού που σκοπεύει να επενδύσει το Βερολίνο.

Η Πολωνία στοχεύει να δαπανήσει 186 δισεκατομμύρια ζλότι (44 δισεκατομμύρια ευρώ) για την άμυνα το 2025, ποσό που ισοδυναμεί με το 4,7% του ΑΕΠ — το υψηλότερο επίπεδο στο ΝΑΤΟ — ενώ έχει βάλει σκοπό να αποκτήσει έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερα εξοπλισμένους στρατούς της Ευρώπης.

Παράγοντας στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων παραμένει πάντα η δημοσιονομική πραγματικότητα, η οποία αλλάζει συνεχώς. Με το Παρίσι να αγωνίζεται με χρέος άνω του 110% του ΑΕΠ και έλλειμμα άνω του 5%, η δανειοληπτική ικανότητα του Βερολίνου του δίνει μια ελευθερία που οι γείτονές του μπορούν μόνο να ζηλεύουν. Η Πολωνία αγωνίζεται επίσης να κρατήσει τον κρατικό προϋπολογισμό υπό έλεγχο, οι οποίες επιδεινώνονται από την έκρηξη των αμυντικών δαπανών.

Για τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, αυτή η αύξηση δεν εγείρει μόνο δημοσιονομικά ζητήματα. Αμφισβητεί την ιστορία που η Ένωση έχει εδώ και καιρό αφηγηθεί για το ποιος προστατεύει την ασφάλειά της. Και αυτό το ερώτημα κάνει τον γύρο των Βρυξελλών, όπου οι αξιωματούχοι αναρωτιούνται πόσο «ευρωπαϊκή» θα είναι πραγματικά η στρατιωτική ανάπτυξη της Γερμανίας.

«Πρώτα η Γερμανία»

Ένα σημάδι της απάντησης σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στις προμήθειες. Το Βερολίνο παραμένει βαθιά προστατευτικό των εθνικών προνομίων του στον τομέα της άμυνας.

Έχει αντισταθεί στο να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά όπλων και σχεδιάζει να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε εθνοκεντρικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου νόμου περί προμηθειών που θα κάνει συστηματική χρήση του άρθρου 346 της Συνθήκης της ΕΕ. Η ρήτρα αυτή επιτρέπει στις χώρες να παρακάμψουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για να ευνοήσουν τις εγχώριες συμβάσεις.

Η προσέγγιση «πρώτα η Γερμανία» έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.

Εσωτερικά έγγραφα προμηθειών που είδε το Politico δείχνουν ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να προωθήσει συμβάσεις για την άμυνα ύψους 83 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της Bundestag έως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου αύξηση που αφορά όλους τους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, από άρματα μάχης και φρεγάτες έως drones, δορυφόρους και συστήματα ραντάρ.

Και αυτή είναι μόνο η αρχική φάση. Πίσω από αυτήν κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη «λίστα επιθυμιών» της Bundeswehr, ύψους 377 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που καλύπτει περισσότερα από 320 νέα προγράμματα όπλων σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς.

Ένα γερμανικό άρμα μάχης Leopard 2A6 στην κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Λιθουανία «Grand Quartiga 2024», στις 29 Μαΐου 2024. AP/Mindaugas Kulbis

Ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι το πού θα καταλήξουν αυτά τα δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα σχέδια προμηθειών, λιγότερο από το 10% των νέων συμβάσεων θα καταλήξει σε προμηθευτές των ΗΠΑ — μια ανατροπή μετά από χρόνια κατά τα οποία το Βερολίνο ήταν ένας από τους κορυφαίους πελάτες της Ουάσιγκτον στον τομέα της άμυνας. Σχεδόν το υπόλοιπο θα παραμείνει στην Ευρώπη, και μεγάλο μέρος του στη γερμανική αμυντική βιομηχανία.

Για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι η οικονομική μηχανή της ΕΕ μετετρέπεται και σε αμυντική-βιομηχανική, με το Βερολίνο να διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε εγχώριες γραμμές παραγωγής, ενώ η Γαλλία και οι νότιες χώρες παραμένουν δημοσιονομικά περιορισμένες.

«Άβολη» η κατάσταση για το Παρίσι

Αυτή η αλλαγή γίνεται αισθητή στο Παρίσι, όπου ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας αντιμετωπίζεται με ένα μείγμα σκεπτικισμού και ανησυχίας.

«Στη Γαλλία, η άμυνα βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Η διαφορά μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου είναι ότι στη Γαλλία κάθε αξιωματούχος είναι, τελικά, αξιωματούχος της άμυνας».

Παρά την προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από το 2017 να βελτιώσει τις γαλλο-γερμανικές σχέσεις, η δυσπιστία προς το Βερολίνο παραμένει βαθιά ριζωμένη στους γαλλικούς αμυντικούς κύκλους.

«Είναι κάτι μεταξύ επαγρύπνησης και απειλής», δήλωσε ένας Γάλλος αξιωματούχος της άμυνας στο Politico. «Θα είναι δύσκολο να συνεργαστούμε μαζί τους, επειδή θα είναι εξαιρετικά κυρίαρχοι», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το κύριο ερώτημα είναι αν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα καταφέρει να καλύψει τα κενά προσωπικού της Bundeswehr.

Ωστόσο, η βιομηχανική και οικονομική δύναμη της Γερμανίας αποτελεί εξίσου μεγάλο λόγο ανησυχίας με τον επανεξοπλισμό της χώρας, συνέχισε ο αξιωματούχος. «Δεν θα χρειαστεί να εισβάλουν στην Αλσατία και τη Μοζέλ», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στις γαλλικές περιοχές που η Γερμανία κατέλαβε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Γαλλίας το 1940. «Μπορούν απλά να τις αγοράσουν».

Παρά τις προσπάθειες Μακρόν για εμβάθυνση των σχέσεων με το Βερολίνο, η δυσπιστία παραμένει. AP

«Δεν είναι σαφές τι θέλει να κάνει ο Μερτς»

Πέρα από την ανησυχία που πηγάζει από την Ιστορία, οι Γάλλοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναρωτιούνται τι είδους γεωπολιτικό ρόλο σκοπεύει να διαδραματίσει το Βερολίνο υπό την ηγεσία του Μερτς.

«Δεν είναι ακόμη σαφές τι θέλει να κάνει ο Μερτς», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης με έδρα το Παρίσι. «Η Γερμανία θα πρέπει να αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο σε διεθνές επίπεδο, αλλά δεν είναι σαφές πώς».

Διαμάχη για το FCAS

Οι πρόσφατες τριβές σχετικά με το πρόγραμμα της επόμενης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών της Ευρώπης — το Future Combat Air System ή FCAS — έχουν μόνο εντείνει την ανησυχία.

Το πρόγραμμα αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ προοριζόταν να είναι το «στολίδι» της αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Γερμανίας-Ισπανίας. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις και οι διαμάχες σχετικά με το ποια χώρα θα λάβει μεγαλύτερο μερίδιο των εργασιών δοκιμάζουν τη συνεργασία τους έως οριακού βαθμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Γερμανοί αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας έχουν προτείνει εναλλακτικές λύσεις, διερευνώντας πιθανές συνεργασίες με τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ή προχωρώντας μόνες τους με την Ισπανία.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία στο Παρίσι.

Για τη Γαλλία, το FCAS είναι περισσότερο ένα πολιτικό σχέδιο παρά ένα απλό σχέδιο προμηθειών. Συνδέεται άμεσα με την πυρηνική αποτρεπτική της δύναμη, μια θεμελιώδη πτυχή της αξίωσής της για ευρωπαϊκή στρατιωτική ηγεσία. Ο Éric Trappier, διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation, η οποία θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο FCAS, δήλωσε ευθέως στους Γάλλους νομοθέτες: «Δεν είμαι κατά του σχεδίου, αλλά όταν η Γερμανία λέει ότι θα αποκλείσει τη Γαλλία, δεν σας ενοχλεί αυτό;»

Εάν το Βερολίνο δαπανήσει μεγάλα ποσά συνεργαζόμενο κυρίως με τους σκανδιναβικούς και ανατολικούς συμμάχους του, το Παρίσι κινδυνεύει να χάσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει εδώ και δεκαετίες στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Η επιφυλακτική έγκριση της Πολωνίας

Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας ως απειλή. Στη Βαρσοβία, θεωρείται τόσο απαραίτητος όσο και καθυστερημένος.

«Η Πολωνία έχει γίνει ένας λαμπρός "φάρος" μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες», δήλωσε ο Marek Magierowski, πρώην πρέσβης της Πολωνίας στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κατά συνέπεια, επιμένουμε ότι οι άλλοι εταίροι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Αλλά αν ενδιαφερόμαστε σοβαρά για τη συλλογική άμυνα, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να λέμε: "Παρακαλώ, όλοι να ξοδέψετε περισσότερα για την άμυνα. Αλλά όχι εσύ, Γερμανία"».

Μια ομάδα Πολωνών αξιωματούχων που μίλησαν με το Politico εξέφρασαν παρόμοιες απόψεις. «Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ένας από αυτούς. «Από τη δική μας άποψη, θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά είναι καλό που συμβαίνει».

Εθελοντές στρατιώτες του πολωνικού στρατού σε άσκηση βασικής εκπαίδευσης στο Nowogrod της Πολωνίας, στις 20 Ιουνίου 2024. AP/Czarek Sokolowski

Ωστόσο, το αιματηρό παρελθόν φέρνει σκιές στις μελλοντικές προοπτικές της γερμανικής στρατιωτικής ανάπτυξης.

«Αν κοιτάξουμε την ιστορία, μια κατάσταση όπου η Γερμανία θα συνέδεε την οικονομική της δύναμη με τη στρατιωτική της ισχύ πάντα προκαλούσε φόβους», δήλωσε ο Paweł Zalewski, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Πολωνίας. «Σήμερα, η Πολωνία διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη και θα είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στο μέλλον, οπότε τα σχέδια εκσυγχρονισμού της Bundeswehr πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο τους. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επανεξοπλίζονται».

Πολωνία και Γερμανία οι «υπερασπιστές της ανατολικής πτέρυγας»

Ο Zalewski επεσήμανε ότι η ενίσχυση της Γερμανίας έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον σηματοδοτεί τη μείωση της παρουσίας της στην Ευρώπη. «Η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της Γερμανίας είναι μια φυσική αντίδραση», δήλωσε. «Οι κύριες χώρες που θα υπερασπίζονται την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα είναι η Πολωνία και η Γερμανία».

Ωστόσο, οι παλιές μνήμες δεν ξεχνιούνται εύκολα στη Βαρσοβία, τόσο από τον πόλεμο όσο και από την πολιτική οικονομικής συνυπάρξης με τη Ρωσία που εφάρμοσε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

«Θυμόμαστε επίσης την φιλορωσική στάση της Μέρκελ», είπε ο Zalewski. «Καλούμε τη Γερμανία να δείξει πόσο σθεναρά θα υπερασπιστεί τη διεθνή τάξη έναντι της Ρωσίας. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή επαλήθευση. Δεν ξεχνάμε τίποτα».

Ο Magierowski εξέφρασε την ίδια ανησυχία. «Ανησυχώ περισσότερο για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, που εξακολουθούν να είναι αρκετά έντονες, και για την αυξανόμενη πίεση στο Βερολίνο να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Αυτή η πιο ήπια στάση απέναντι στη Ρωσία είναι πιο εμφανής στο δεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.

«Όταν σκεφτόμαστε το AfD και το ενδεχόμενο να αποκτήσει εξουσία ή να συμμετάσχει στην εξουσία σε μελλοντικές γερμανικές κυβερνήσεις, αυτό μας προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ένας Πολωνός αξιωματούχος. «Το AfD είναι φιλικά προσκείμενο προς τον Πούτιν και έχει ένα πρόγραμμα που μιλά για την ανάκτηση ορισμένων πολωνικών εδαφών. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε επειδή η Γερμανία ήταν δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του Πρώτου», τόνισε ο Magierowski .

Μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα ανατολικά

Συνολικά, η ταχεία ενίσχυση της Γερμανίας και οι ανάμεικτες αντιδράσεις των εταίρων της υπογραμμίζουν την μετατόπιση του κέντρου βάρους της Ευρώπης προς τα ανατολικά. Η οικονομική δύναμη του ηπείρου μετατρέπεται τώρα και σε στρατιωτική-βιομηχανική, ενώ η Γαλλία επιμένει στην πυρηνική της «κάρτα» και η Πολωνία εξελίσσεται σε ένα συμβατικό «βαρύ πυροβολικό» στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Στις Βρυξέλλες, αυτή η αναδιάταξη αποτελεί μια δοκιμασία: Μπορεί η ΕΕ να διοχετεύσει αυτή τη δυναμική σε κοινές ευρωπαϊκές δομές ή θα εντείνει τον κατακερματισμό της άμυνας του μπλοκ;

Προς το παρόν, η ενίσχυση της Βερολίνου θεωρείται ως επιστροφή στην ευθύνη και όχι ως προσπάθεια για κυριαρχία. Αλλά ακόμη και οι υποστηρικτές παραδέχονται ότι η κλίμακα της αλλαγής είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή.

«Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Αλλά η Γερμανία έχει συμμαχίες. Είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ — και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν εν τω μεταξύ».