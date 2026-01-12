Σαν κρεμμύδι: Οι επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό του πυρήνα της Γης

Ο εσωτερικός πυρήνας της Γης βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 5.000 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια και περιβάλλεται από τον μανδύα και τον ημι-ρευστό εξωτερικό πυρήνα

Δημήτρης Δρίζος

Σαν κρεμμύδι: Οι επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό του πυρήνα της Γης
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαθιά κάτω από τα πόδια μας, σε ένα σημείο όπου κανένα γεωτρύπανο και καμία τεχνολογία δεν μπορεί να φτάσει, απλώνεται ένας κόσμος που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε.

Νέα μελέτη Γερμανών επιστημόνων υποστηρίζει ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης δεν είναι μια ενιαία, συμπαγής μάζα, όπως πιστευόταν επί δεκαετίες, αλλά μια πολύπλοκη δομή που μοιάζει με κρεμμύδι, αποτελούμενη από πολλαπλά και διακριτά στρώματα.

Ο εσωτερικός πυρήνας της Γης βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 5.000 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια και περιβάλλεται από τον μανδύα και τον ημι-ρευστό εξωτερικό πυρήνα. Παρότι είναι απολύτως απρόσιτος για άμεση παρατήρηση, οι επιστήμονες καταφέρνουν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες μέσω των σεισμικών κυμάτων που δημιουργούνται από ισχυρούς σεισμούς. Τα κύματα αυτά διατρέχουν ολόκληρο τον πλανήτη και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το υλικό που συναντούν στο πέρασμά τους.

Τα σεισμικά κύματα αποκαλύπτουν τι κρύβεται στο βάθος

Το κλειδί της έρευνας βρίσκεται σε μικρές διαφορές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση των σεισμικών κυμάτων, διαφορές που λειτουργούν σαν «αποτυπώματα» της εσωτερικής δομής της Γης. Η επιστημονική ομάδα επικεντρώθηκε στο φαινόμενο της σεισμικής ανισοτροπίας, κατά το οποίο τα κύματα κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με την κατεύθυνση διάδοσής τους.

Πειράματα σε εργαστηριακές συνθήκες, που προσομοιώνουν τις ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες του εσωτερικού πυρήνα, έδειξαν ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η σύσταση του σιδήρου και κυρίως οι προσμίξεις ελαφρών στοιχείων, όπως το πυρίτιο και ο άνθρακας. Η ανομοιόμορφη κατανομή αυτών των στοιχείων φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το υλικό σε διαφορετικά βάθη.

Ένας πυρήνας φτιαγμένος από «κελύφη»

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κεντρικό τμήμα του εσωτερικού πυρήνα έχει διαφορετική σύσταση σε σχέση με τα εξωτερικά του στρώματα. Όσο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ελαφρά στοιχεία, γεγονός που μεταβάλλει τη δομή του υλικού και, κατ’ επέκταση, τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων. Έτσι προκύπτει η εικόνα ενός πυρήνα που αποτελείται από διαδοχικά «κελύφη», τα οποία σχηματίστηκαν σταδιακά στη μακρά γεωλογική ιστορία του πλανήτη.

Η ανακάλυψη αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση όχι μόνο του εσωτερικού της Γης, αλλά και των διεργασιών που επηρεάζουν το μαγνητικό της πεδίο, την εξέλιξη και τη συνολική συμπεριφορά του πλανήτη. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ακόμη και στα πιο απρόσιτα και «αόρατα» μέρη της Γης, η πολυπλοκότητα και η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ όσο φανταζόμασταν μέχρι σήμερα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

06:30WHAT THE FACT

Σαν κρεμμύδι: Οι επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό του πυρήνα της Γης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό «λίφτινγκ»: Όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, άδειες, 4ήμερη εργασία, 13ωρο και υπερωρίες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου η τελική πληρωμή – Ποιοι είναι οι τελευταίοι δικαιούχοι

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται ο πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του – Το DNA θα δείξει αν είναι ο μπαμπάς του μωρού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μένουν αποτυπώματα στα ρούχα αν πλυθούν με χλωρίνη;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

05:32WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Ιανουρίου

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Το καθεστώς έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή – Ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» – Ο Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης»

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Truth Social: Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίζεται «εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας»

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το καθεστώς στο Ιράν «φαίνεται να έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μένουν αποτυπώματα στα ρούχα αν πλυθούν με χλωρίνη;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

23:02ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριος θάνατος στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

23:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, «έπιασε» Βόλο ο Παναθηναϊκός

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Το καθεστώς έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή – Ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» – Ο Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ