Απάτη κατά ηλικιωμένης στη Μυτιλήνη: Ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα

Χειροπέδες σε δύο δράστες πέρασαν αστυνομικοί στη Μυτιλήνη για υπόθεση απάτης κατά ηλικιωμένης, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής – κατοίκου της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενοι κατά περίπτωση ιατρό και συγγενικό της πρόσωπο (κόρη της) και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης της τελευταίας (κόρης), κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει σε γυναίκα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε 32χρονη αλλοδαπή, η οποία μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε από την τελευταία το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

