Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης: Υποδύθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν €600.000

Νέα υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης έλαβε χώρα στην Πολιτεία με τους δράστες να υποδύονται τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και τη λεία τους να φτάνει τις 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε το θύμα της απάτης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι δράστες υποδύθηκαν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει επικίνδυνη διαρροή ρεύματος στο σπίτι. Χρησιμοποίησαν ψυχολογική πίεση και «τεχνικές πειθούς» με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε η κυρία Μαρία, να καταφέρουν να την «υπνωτίσουν».

«Με κρατούσαν στο τηλέφωνο για μιάμιση ώρα», είπε η ίδια και πρόσθεσε πως της έδιναν παράλογες οδηγίες, όπως να βάζει κατσαρόλες στο μάτι της κουζίνας, προκειμένου να την κρατούν απασχολημένη και σε σύγχυση. Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη γυναίκα λειτουργούσε σαν πειθήνιο όργανο. «Μου είχαν μπλοκάρει τα τηλέφωνα, και το κινητό και το σταθερό. Ενώ ήξερα τι συνέβαινε, άρχισα να τυλίγω τα χρήματα σε αλουμινόχαρτα. Εκείνη τη στιγμή, μπήκε μέσα ο σύζυγός μου και μου άρπαξε το τηλέφωνο. Τους φώναξε “αλήτες, απατεώνες”». Η κυρία Μαρία όμως, δεν άκουγε τίποτα και ένιωθε ανίκανη να αντισταθεί.

Τελικά, έβγαλε έξω από το σπίτι όλα της τα τιμαλφή (χρήματα, λίρες, κοσμήματα), τα οποία οι δράστες άρπαξαν και διέφυγαν με ταξί.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες.

