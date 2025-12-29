ΗΠΑ: Κι άλλος νεκρός από την σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα στο Νιού Τζέρσεϊ

Άλλο ένα άτομο φαίνεται ότι έχασε την ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα, την Κυριακή (28/12) στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για τον 65χρονο Κένεθ Κίρς και τον 71χρονο Μάικλ Γκρίνμπεργκ. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι που ζούσαν και οι δύο στο Νιου Τζέρσεϊ και συχνά έτρωγαν πρωινό μαζί σε ένα καφέ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρκινγκ ενός κοντινού καταστήματος έδειχνε μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της αναφερόμενης συντριβής. Ένα άλλο βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί.

Δείτε τα βίντεο:

?#BREAKING: Two helicopters reportedly collided mid-air in #Hammonton | #NewJersey.



Initial reports mention flames and thick smoke at the crash site as emergency crews respond.



Avoid the area if nearby.



There are no confirmed details yet on injuries/occupants. pic.twitter.com/C8XaQlazeb — Moon (@MoonCallXBT) December 28, 2025

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Hammonton, Κέβιν Φριλ, δήλωσε ότι ο 65χρονος, κηρύχθηκε νεκρός σε νοσοκομείο της περιοχής μετά τη μεταφορά του εκεί, ενώ ο 71χρονος, πέθανε στον τόπο του δυστυχήματος.

«Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, τα δύο ελικόπτερα πετούσαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο λίγο πριν τη συντριβή», είπε ο ίδιος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 7 μ.μ. ώρα Ελλάδος), κοντά στην οδό Basin και τη Λεωφόρο North White Horse, σύμφωνα με το 6abc.com.