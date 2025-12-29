Έλεγχοι τροχαίας: 485 παραβάσεις από 12.637 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα 22/12/2025 - 28/12/2025 πραγματοποιήθηκαν -12.637- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 437 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 22 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 48 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 380 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 19 διανομείς), 46 επιβάτες δίκυκλων και 57 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

380 για οδηγούς δίκυκλων (με 19 διανομείς)

46 για επιβάτες δίκυκλων

57 για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Κατά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανέμονται έτσι:

Αττική: 220

Κρήτη: 62

Ιόνια Νησιά: 61

Πελοπόννησος: 27

Δυτική Ελλάδα: 24

Νότιο Αιγαίο: 21

Θεσσαλονίκη: 11

Στερεά Ελλάδα: 17

Θεσσαλία: 16

Βόρειο Αιγαίο: 11

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10

Ήπειρος: 3

Κεντρική Μακεδονία: 2

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, με αυστηροποίηση των ποινών: