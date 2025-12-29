Τραμπ και Πούτιν πραγματοποίησαν νέα «θετική» τηλεφωνική συνομιλία

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική».

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους συνομιλία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές» και είπε ότι θα ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.

Σύμφωνα, όμως, με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η επίθεση κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, τον ανάγκασε να αναθεωρήσει τη στάση τους.

Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ έδωσαν εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (29/12) ότι θεωρεί την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία απαραίτητο μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Πιστεύω ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων είναι μια πραγματική εγγύηση ασφαλείας, είναι μια ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας που μας προσφέρουν ήδη οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp σήμερα το πρωί ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας έως και 50 ετών κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, αντ' αυτού, το προσχέδιο ειρηνευτικού πλαισίου προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις, αλλά ο Ουκρανός ηγέτης πιέζει για εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφερόμενος στην ιδρυτική αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα μέλος θα πρέπει να θεωρείται ως επίθεση σε όλα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πρότασης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν συμφωνηθεί 100%, αν και ο Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτικός, τοποθετώντας το ποσοστό σε περίπου 95%. Και οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Φλόριντα και τόνισαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν. Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι υπάρχουν «ένα ή δύο δύσκολα» εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, και εξέφρασε τη συμπάθειά του για τη Ρωσία που δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει να κατανοήσουμε την άλλη πλευρά», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση για τη μετατροπή της περιοχής Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό η Ρωσία, σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη παραμένει «ανεπίλυτη», προσθέτοντας ότι θα καταστεί σαφές εντός εβδομάδων εάν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εν τω μεταξύ δήλωσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να ηγηθεί μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία, ως μέρος μιας πρότασης των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ άλλων ευρωπαϊκών χωρών δήλωσαν ότι στρατεύματα από έναν «συνασπισμό προθύμων» με την υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσαν «να βοηθήσουν στην αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, στην ασφάλεια των αιθέρων της Ουκρανίας και στη διασφάλιση των θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

