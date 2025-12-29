Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτηρίους και τελωνεία - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Με το κλείσιμο ακόμη και των παρακαμπτήριων δρόμων, οι αγρότες του κεντρικού μπλόκου της Νίκαιας σκληραίνουν τη στάση τους, απαντώντας τόσο στις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις της κυβέρνησης όσο και σε φωνές μέσα από το ίδιο το αγροτικό κίνημα που ζητούν ουσιαστικό διάλογο.

Τα ισχυρά μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια Οδό έχουν ουσιαστικά διχοτομήσει τη χώρα, καθώς οι μετακινήσεις από Βορρά προς Νότο απαιτούν πλέον πολλές ώρες. Την ίδια ώρα, μεγάλες ουρές σχηματίζονται και στα σύνορα, με δεκάδες φορτηγά ακινητοποιημένα και στις δύο πλευρές.

Κοινή γραμμή από περίπου 60 μπλόκα πανελλαδικά

Στη Νίκαια, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι και σε πλήρη συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα πανελλαδικά. Περίπου 60 σημεία κινητοποιήσεων κινούνται με κοινή στρατηγική και αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των δράσεών τους, προχωρώντας σε αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου. Το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων θα διαρκέσει έως τις 19:00.

Στον κόμβο της Νίκαιας παραμένουν παρατεταγμένα πάνω από 1.500 τρακτέρ, ενώ στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί πορεία προς το κέντρο της Λάρισας. Εκεί οι αγρότες θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους και θα καλέσουν τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους.

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση εντός της πόλης, με την Τροχαία να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ενίσχυση του μπλόκου από το Κιλελέρ

Παράλληλα, αγρότες από το Κιλελέρ κατευθύνονται προς τη Νίκαια για να ενισχύσουν το βασικό μπλόκο. Από τις 16:00 προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Κιλελέρ.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, το μπλόκο παραμένει ενεργό, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοικτή μία λωρίδα. Οι αγρότες πραγματοποιούν νέα γενική συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Το σοβαρό μποτιλιάρισμα που καταγράφηκε χθες έως και την Αταλάντη οδήγησε ορισμένα μπλόκα να κρατήσουν σήμερα ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Για τον ίδιο λόγο, ανοικτό παραμένει και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα.

Κλειστή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια Οδό, στον κόμβο Αγγελοκάστρου, ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το άνοιγμα του δρόμου αναμένεται την Τετάρτη το πρωί, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε, η Τροχαία εκτρέπει τα οχήματα στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Στο μεταξύ, οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά τις γενικές τους συνελεύσεις, έχοντας ήδη αποφασίσει περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στο Αγρίνιο.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν στον επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου για τα φορτηγά και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νταλίκες να παραμένουν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Οι ουρές αυξάνονται διαρκώς, καθώς οι μεταφορές ενόψει Πρωτοχρονιάς βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Η κινητοποίηση αποτελεί πρώτο θέμα στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Κλειστά και τα σύνορα στους Ευζώνους για ώρες

Αντίστοιχα, κλειστό παρέμεινε και το τελωνείο των Ευζώνων για συγκεκριμένες ώρες, με διέλευση μόνο για έκτακτα περιστατικά. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στα Μάλγαρα, αντίθετα, αποφασίστηκε να μη διακοπεί η κυκλοφορία στην ΠΑΘΕ έως την Πρωτοχρονιά, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα εκτός οδοστρώματος.

Στον Έβρο, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με ενίσχυση των μπλόκων στα τελωνεία Κήπων και Ορμενίου, αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς φορτηγών και σχεδιασμό νέων δράσεων από τις αρχές Ιανουαρίου.

Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κάλεσε εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο, τονίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει ουσιαστικά βήματα από την πλευρά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως οι διαφορετικές επιλογές μέσα στο αγροτικό κίνημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιέσεις ή απαξίωση.

Διαβάστε επίσης