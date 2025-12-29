Αγρότες έκλεισαν τον Μπράλο - Κλειστή και η Ιόνια Οδός στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στο μπλόκο του Μπράλου, μετά από ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στη γενική συνέλευση των αγροτών. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Μπράλος, όπου οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμούς παραδρόμων και βασικών προσβάσεων του οδικού δικτύου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν δίωρο αποκλεισμό των παραδρόμων και των σημείων πρόσβασης τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των μπλόκων και σηματοδοτεί περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.

Η κίνηση αυτή την ώρα στη Λαμία

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, με τους αγρότες του Μπράλου να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί συμμετοχής και συνυπογραφής κειμένου σε σύσκεψη στην Επανομή. Όπως ξεκαθάρισαν, η παρουσία τους εκεί είχε αποκλειστικά χαρακτήρα παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το μπλόκο.

Παράλληλα, οι αγρότες του Μπράλου δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της οποίας αποτελούν μέρος, υιοθετώντας στο σύνολό του το κοινό πλαίσιο αιτημάτων και αποφάσεων. Τονίζουν, επίσης, πως απορρίπτουν κάθε διαφορετική ερμηνεία σχετικά με τη στάση και τις προθέσεις τους.

Η τροχαία σταματα τα οχήματα που εχουν κατεύθυνση προς Μπραλο, στο χωριό Δαμάστα Newsbomb

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας –όπου είναι δυνατόν– την κυκλοφορία, ειδικά ενόψει της αυξημένης μετακίνησης των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως οι δράσεις τους θα συνεχιστούν, με τον Μπράλο να παραμένει κομβικό σημείο των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η τροχαία ενημερώνει τα οχήματα που έχουν κατεύθυνση προς Μπράλο, στο χωριό Δαμάστα ότι ο δρόμος θα ανοίξει στις 16:00.

Δείτε στον χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Αγρότες: Έκλεισαν επ’ αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Την ίδια ώρα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε εκτεταμένους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων. Στις 16:00 το απόγευμα προγραμματίζουν να διακόψουν κάθετα τη διέλευση, «χωρίζοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ σε πολλά σημεία οι εθνικοί δρόμοι παραμένουν ήδη κλειστοί, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στα μπλόκα για 30ή συνεχόμενη ημέρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες προχώρησαν από νωρίς στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου. Το προηγούμενο διάστημα η κυκλοφορία διεξαγόταν από μία λωρίδα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, ωστόσο λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι η λωρίδα αυτή έκλεισε και πλέον η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Το μπλόκο στον Μπράλο thebest

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στο κέντρο του Αγρινίου, με στόχο τον αποκλεισμό της εφορίας καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Ο Τσιάρας δηλώνει διαθέσιμος για διάλογο στα μπλόκα

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών στα μπλόκα στους δρόμους με νέους καθολικούς αποκλεισμούς στην εθνική οδό.

Στις 4 το απόγευμα και για τρεις ώρες (έως τις 7) σχεδιάζουν να κλείσουν και την παλιά εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες της Λάρισας, διακόπτοντας εντελώς την κυκλοφορία στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης και «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο». Με πομπή των τρακτέρ τους, σχεδιάζουν να φτάσουν στην πόλη της Λάρισας αμέσως μετά, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους και εμμένοντας στη θέση τους πως δεν είναι ακόμη η ώρα για διάλογο.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών το απόγευμα της Κυριακής, το μεσημέρι της Δευτέρας ο δρόμος πέριξ του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας είναι ανοιχτός. Όπως λένε εκπρόσωποι των αγροτών στο Newsbomb.gr, δεν σκοπεύουν να προβούν σε κινητοποιήσεις τις επόμενες ώρες. Η κυκλοφορία διεξάγεται απρόσκοπτα, καθώς η κίνηση αυτή την ώρα είναι ελάχιστη.

Κανονικά διεξαγόταν στις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, εν αναμονή των αποφάσεων που θα λάβουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην προγραμματισμένη γενική συνέλευσή τους, σε σχέση με το αν θα αποκλείσουν εκ νέου την κίνηση στην ΠΑΘΕ. Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι και σήμερα, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, στις 11 το πρωί η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Έκλεισε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο Αγγελόκαστρο

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από βουλευτικά γραφεία στο Αγρίνιο.

