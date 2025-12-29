Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 32χρονο για κλοπή από εμπορικό κατάστημα

Χειροπέδες σε έναν 32χρονο πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα το Σάββατο (27/12) για κλοπή προϊόντων από εμπορικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθη,απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου 2025, 32χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, απογευματινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, αφαίρεσε από τον εξωτερικό χώρο εμπορικού καταστήματος με τουριστικά και είδη τέχνης, αντικείμενα συνολικής αξίας 540 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

