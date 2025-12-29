Φοιτητικές εστίες: Αναβαθμίζονται 12 σε όλη την Ελλάδα - Πάνω από 4,1 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση

Σημαντική χρηματοδότηση άνω των 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα εγκρίθηκε με τρεις αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα αφορά τον εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες που ανήκουν ή βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση.

Νέος εξοπλισμός σε 12 φοιτητικές εστίες

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 2.758.647,38 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αφορά την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού σε φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ούλωφ Πάλμε), της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, της Νέας Εστίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου, καθώς και στις εστίες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Πάτρας (Κουκούλι), Βόλου, Θεσσαλονίκης (Α, Β, Γ και Δ), Καλαμαριάς και Σητείας.

Αναβάθμιση επίπλων, συσκευών και ψηφιακού εξοπλισμού

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, όπως κρεβάτια, στρώματα, γραφεία, ντουλάπες, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά και τηλεοράσεις, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους. Παράλληλα, θα αγοραστεί νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως υπολογιστές, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα, αναβαθμίζοντας συνολικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές.

Παρεμβάσεις ασφάλειας στις εστίες Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Με δεύτερη απόφαση διατίθεται ποσό 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Στις εστίες Γ και Δ θα εγκατασταθούν νέα συστήματα πυρόσβεσης, ενώ στις εστίες Α, Β και Γ θα αντικατασταθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη συμμόρφωση με τους σύγχρονους κανονισμούς και την εξάλειψη κινδύνων.

Ενεργειακή αναβάθμιση στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου

Με τρίτη απόφαση εγκρίνεται χρηματοδότηση 609.970,71 ευρώ για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών μονάδων κλιματισμού και την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, με διατήρηση του υπάρχοντος λέβητα ως εφεδρικού συστήματος.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση «γενναία», τονίζοντας ότι αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της Πολιτείας στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τη φοιτητική μέριμνα, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά ιδρύματα. Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να νιώθουν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους στην πράξη, εξασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Αναλυτικά η δήλωση της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη:

«Προχωράμε σε μια ακόμη γενναία χρηματοδότηση – περισσότερα από 4,1 εκατομμύρια ευρώ - για την ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με ιδιαίτερη μέριμνα στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν.

Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους – όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ιδιαίτερα για τις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και του Ρεθύμνου, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες που επιλύουν και ουσιώδη ζητήματα ασφάλειας. Γιατί κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να ανησυχεί για τις βασικές συνθήκες διαβίωσής του όταν χτίζει το μέλλον του. Η κυβέρνησή Μητσοτάκη, εμπράκτως και με συνέπεια αποδεικνύει ότι λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου Πανεπιστημίου, το οποίο σέβεται τους φοιτητές τους καθηγητές και το προσωπικό του, και δημιουργεί καθημερινά τις προϋποθέσεις να το σέβονται εξίσου και αυτοί»

Διαβάστε επίσης