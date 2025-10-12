Ιωάννινα: Η αδιαφορία στις φοιτητικές εστίες – Καταγγελίες για υποδομές και στέγαση

Φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα στις φοιτητικές εστίες, όπως ανεπαρκείς υποδομές, έλλειψη συντήρησης και ιδιωτικοποιήσεις δωματίων, που αφήνουν πολλούς φοιτητές χωρίς στέγη.

Σύμφωνα με το Mega, στα Ιωάννινα, οι εστίες προβλέπουν χώρο για 800 φοιτητές, αλλά πολλά δωμάτια παραχωρούνται σε ιδιώτες, με φοιτητές από το εξωτερικό ή διεθνή προγράμματα να πληρώνουν 200 ευρώ το μήνα.

Στην Καβάλα, οι εστίες παραμένουν χωρίς συντήρηση εδώ και 30 χρόνια, καθιστώντας τη διαβίωση δύσκολη. Οι πρυτανικές Αρχές επικαλούνται έλλειψη κονδυλίων για ανακαινίσεις, ενώ οι φοιτητές ζητούν άμεση βελτίωση των συνθηκών, ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς στέγη ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.