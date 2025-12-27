Premier League: Ο Τσερκί υπέγραψε την… απόδραση της Σίτι από το Νότιγχαμ

Νέα νίκη για την Μάντσεστερ Σίτι στην 18η αγωνιστική της Premier League αυτή τη φορά. Οι «πολίτες» πανηγύρισαν την 8η συνεχόμενη επιτυχία τους σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας 2-1 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τον τρόπο αυτό η ομάδα του Γκουαρντιόλα έφτασε τους 40 βαθμούς και συνεχίζει την πορεία πρωταθλητισμού. Ο Ρέιντερς στο 48’ έκανε το 0-1, με τον Χάτσινσον να ισοφαρίζει στο 54’. Ο Τσερκί στο 83’ έδωσε τη νίκη στην Σίτι διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στους 18 βαθμούς και είναι τέταρτη απ’ το τέλος στην Premier League.