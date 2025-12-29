Τραμπ: «Πολύ θυμωμένος» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - Bίντεο

«Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, και αν είναι έτσι, θα πρέπει να τους κατατροπώσουμε, θα τους κατατροπώσουμε, θα τους διαλύσουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την άφιξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο

Newsbomb

Τραμπ: «Πολύ θυμωμένος» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - Bίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έφτασε στο Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «πέντε σημαντικά θέματα» που θα συζητήσουν ο ίδιος και ο Νετανιάχου, και η Γάζα θα είναι ένα από αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι πιστεύει ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

Αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας στη δεύτερη φάση.

«Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση», απάντησε.

«Πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Χαμάς. Είναι ένα από τα θέματα που σίγουρα θα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Επανεξοπλισμός του Ιράν

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα δώσει το «πράσινο φως» για μια άλλη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ δεν απάντησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε σιωπηλός για ένα χρονικό διάστημα, πριν απαντήσει σε άλλη ερώτηση.

Πριν από λίγες ημέρες το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε δημοσιεύσει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαιναν σε βομβαρδιστικό αεροσκάφος Β-2, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» των ΗΠΑ κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούλιο.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε ξανά για το Ιράν, με τις ανησυχίες του Ισραήλ ότι η χώρα επανεξοπλίζεται να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των σημερινών συνομιλιών.

«Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, και αν είναι έτσι, θα πρέπει να τους κατατροπώσουμε, θα τους κατατροπώσουμε, θα τους διαλύσουμε», τόνισε.

«Αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Άκουσα ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αυτό είναι πολύ πιο έξυπνο.

Ξέρετε, θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία την τελευταία φορά, πριν τους επιτεθούμε με δύναμη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Πιστεύω, ξανά, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει».

«Άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του» για την επίθεση ουκρανικών drones σε κατοικία του Πούτιν

Ο Τραμπ ερωτήθηκε για τις αναφορές που έκανε το Κρεμλίνο για επίθεση ουκρανικών drones σε μία από τις κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν - κάτι που το Κίεβο αρνήθηκε ότι ισχύει.

«Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό, στην πραγματικότητα», δήλωσε. «Μόλις το έμαθα, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα, για να το πω έτσι. Θα ήταν πολύ κακό, δεν θα ήταν καλό».

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό. Το έμαθα σήμερα το πρωί... Ο πρόεδρος Πούτιν μου το είπε... Είπε ότι δέχτηκε επίθεση, δεν είναι καλό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε:

«Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, επειδή αυτοί είναι επιθετικοί. Άλλο πράγμα είναι να επιτεθείς στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο... Ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την κατηγορία ως «τυπικά ρωσικά ψέματα» και είπε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί «επικίνδυνες δηλώσεις» για να υπονομεύσει τις «διπλωματικές προσπάθειες» με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της εισβολής της στη χώρα του.

«Παραγωγική συζήτηση» με Πούτιν

Ο Αμερικανός ηγέτης ερωτήθηκε για την πιο πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή».

«Όταν τελειώσαμε, ήταν 2.30 π.μ. στη Ρωσία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Μιλήσαμε στις 8 το πρωί, ώρα μας, και ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση.

«Και έχουμε μερικά πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε... έχουμε μερικά ζητήματα που ελπίζουμε να επιλύσουμε, και αν τα επιλύσουμε, θα έχετε ειρήνη».

Πλήγμα σε λιμάνι της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «χτύπησαν» μια περιοχή λιμανιού στη Βενεζουέλα, όπου, όπως ισχυρίζεται, φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του λιμανιού όπου φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Χτυπήσαμε όλα τα πλοία και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αρκτούρος αποκτά το πρώτο ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 32χρονο για κλοπή από εμπορικό κατάστημα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ θυμωμένος» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - «Πέντε σημαντικά θέματα» στο επίκεντρο στη συνάντηση με Νετανιάχου - Bίντεο

20:27LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Με 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα μετά τη διάγνωση ALS - Στο πλευρό του η πρώην σύζυγός του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Χρυσό νταμπλ, αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα στην επιτροπή των 100 ετών

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ρόδο

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ γεμάτες... χαμόγελα πριν τη συνάντηση με Τραμπ - Φωτογραφίες

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι τροχαίας: 485 παραβάσεις από 12.637 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Με δάκρυα αποχαιρέτησε την Κηφισιά - Συγκλονιστικό βίντεο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κι άλλος νεκρός από την σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα στο Νιού Τζέρσεϊ

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 13χρονος στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε χριστουγεννιάτικο γλέντι - Συνελήφθησαν οι γονείς του

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη

19:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία, θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» - Η δήλωση του Σμαραγδή για τις αυστηρές βαθμολογίες των κριτικών για τον «Καποδίστρια»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» δηλώσεων για την επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΝ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Ανταλλαγή ευχών για την Πρωτοχρονιά - Φωτογραφίες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτηρίους και τελωνεία - Τεράστια ταλαιπωρία για τους οδηγούς

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η γκριμάτσα του Ζελένσκι όταν ο Τραμπ είπε ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ