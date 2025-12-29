Τραμπ: «Πολύ θυμωμένος» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - Bίντεο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έφτασε στο Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «πέντε σημαντικά θέματα» που θα συζητήσουν ο ίδιος και ο Νετανιάχου, και η Γάζα θα είναι ένα από αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι πιστεύει ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

Αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας στη δεύτερη φάση.

«Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση», απάντησε.

«Πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Χαμάς. Είναι ένα από τα θέματα που σίγουρα θα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Επανεξοπλισμός του Ιράν

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα δώσει το «πράσινο φως» για μια άλλη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ δεν απάντησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε σιωπηλός για ένα χρονικό διάστημα, πριν απαντήσει σε άλλη ερώτηση.

Πριν από λίγες ημέρες το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε δημοσιεύσει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαιναν σε βομβαρδιστικό αεροσκάφος Β-2, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» των ΗΠΑ κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούλιο.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε ξανά για το Ιράν, με τις ανησυχίες του Ισραήλ ότι η χώρα επανεξοπλίζεται να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των σημερινών συνομιλιών.

«Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, και αν είναι έτσι, θα πρέπει να τους κατατροπώσουμε, θα τους κατατροπώσουμε, θα τους διαλύσουμε», τόνισε.

«Αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Άκουσα ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αυτό είναι πολύ πιο έξυπνο.

Ξέρετε, θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία την τελευταία φορά, πριν τους επιτεθούμε με δύναμη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Πιστεύω, ξανά, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει».

«Άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του» για την επίθεση ουκρανικών drones σε κατοικία του Πούτιν

Ο Τραμπ ερωτήθηκε για τις αναφορές που έκανε το Κρεμλίνο για επίθεση ουκρανικών drones σε μία από τις κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν - κάτι που το Κίεβο αρνήθηκε ότι ισχύει.

«Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό, στην πραγματικότητα», δήλωσε. «Μόλις το έμαθα, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα, για να το πω έτσι. Θα ήταν πολύ κακό, δεν θα ήταν καλό».

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό. Το έμαθα σήμερα το πρωί... Ο πρόεδρος Πούτιν μου το είπε... Είπε ότι δέχτηκε επίθεση, δεν είναι καλό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε:

«Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, επειδή αυτοί είναι επιθετικοί. Άλλο πράγμα είναι να επιτεθείς στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο... Ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την κατηγορία ως «τυπικά ρωσικά ψέματα» και είπε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί «επικίνδυνες δηλώσεις» για να υπονομεύσει τις «διπλωματικές προσπάθειες» με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της εισβολής της στη χώρα του.

«Παραγωγική συζήτηση» με Πούτιν

Ο Αμερικανός ηγέτης ερωτήθηκε για την πιο πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή».

«Όταν τελειώσαμε, ήταν 2.30 π.μ. στη Ρωσία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Μιλήσαμε στις 8 το πρωί, ώρα μας, και ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση.

«Και έχουμε μερικά πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε... έχουμε μερικά ζητήματα που ελπίζουμε να επιλύσουμε, και αν τα επιλύσουμε, θα έχετε ειρήνη».

Πλήγμα σε λιμάνι της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «χτύπησαν» μια περιοχή λιμανιού στη Βενεζουέλα, όπου, όπως ισχυρίζεται, φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του λιμανιού όπου φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Χτυπήσαμε όλα τα πλοία και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

