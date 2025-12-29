ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο «X».

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου:

I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. ????



פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τη Δευτέρα, οι δύο άνδρες φαίνονται να ανταλλάσσουν μια θερμή χειραψία.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting in Florida with US Secretary of State Marco Rubio @SecRubio. pic.twitter.com/uT7E9DL5kO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CNN. Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.