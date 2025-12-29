ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ
«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο «X»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα.
«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο «X».
Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου:
Σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τη Δευτέρα, οι δύο άνδρες φαίνονται να ανταλλάσσουν μια θερμή χειραψία.
Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CNN. Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.