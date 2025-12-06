Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία

Ιστορίες φρίκης μέσα από το καθεστώς Άσαντ

Δημήτρης Δρίζος

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο υγρό υπόγειο ενός ξενοδοχείου στη Δαμασκό, ένας 57χρονος σιδεράς έσκυψε πάνω από ένα κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν η απάντηση που περίμενε από το 2012.

Το κράτος που τον κυνηγούσε, τώρα κατέρρεε μπροστά στα μάτια του, αλλά το χαρτί που κρατούσε έλεγε ψυχρά όσα εκείνος δεν άντεχε να πιστέψει: ο αδελφός του είχε πεθάνει δέκα μέρες μετά τη σύλληψή του.

Ήταν μια από τις χιλιάδες σιωπηλές εκτελέσεις των συριακών φυλακών.

Ένα αρχειακό σύμπαν τρόμου

Η αποκάλυψη δεν ήρθε τυχαία. Το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων, μαζί με το γερμανικό NDR και 24 διεθνή μέσα, δημοσιοποίησαν τον “Φάκελο της Δαμασκού”: 134.000 έγγραφα που αποδεικνύουν πως το συριακό κράτος οργάνωσε, κατέγραψε και συγκάλυψε τον θάνατο χιλιάδων κρατουμένων.

Τα έγγραφα είναι ένα παγερό μωσαϊκό: πιστοποιητικά θανάτου με ίδια αιτία, φωτογραφίες βασανισμένων κορμιών, εκθέσεις που προσποιούνται ότι καταγράφουν ιατρικά συμβάντα, ενώ στην πραγματικότητα νομιμοποιούν τις εκτελέσεις.

1765009429104-11611985-1.jpg

Τα σώματα μιλούν πιο καθαρά από τα χαρτιά

Από τις 540 φωτογραφίες που εξετάστηκαν ως δείγμα, τα ποσοστά είναι αποκαλυπτικά. Τρία στα τέσσερα σώματα έφεραν σημάδια λιμού. Δύο στα τρία είχαν εμφανή ίχνη βίας. Οι μισοί νεκροί ήταν εντελώς γυμνοί.

Σε δεκάδες εικόνες, πολλοί κρατούμενοι ήταν στοιβαγμένοι στον ίδιο χώρο, σαν άψυχα αντικείμενα μιας κρατικής γραμμής παραγωγής που κατέληγε στον θάνατο. Το κράτος γνώριζε ποιον σκότωνε, πότε και πού. Και το κατέγραφε με σχολαστικότητα.

1765009440297-341912598-2.jpg

Η γραμμή παραγωγής των παραποιημένων θανάτων

Στα στρατιωτικά νοσοκομεία Χαράστα και Τισρίν εμφανίζονται οι περισσότερες υπογραφές. Εκεί, σύμφωνα με πρώην γιατρών, τα πιστοποιητικά ήταν έτοιμα πριν ακόμη φτάσουν τα πτώματα.

Οι γιατροί απλώς υπέγραφαν. Η αιτία ήταν πάντα ίδια: «καρδιοαναπνευστική ανακοπή». Έτσι το κράτος προστάτευε τον εαυτό του, ενώ παράλληλα εξαφανίζονταν σε μυστικές τοποθεσίες χιλιάδες σοροί, μεταφερόμενες από μαζικούς τάφους σε ερημικά σημεία.

Ο σιδεράς και οι αδελφοί του

Ο Θάερ αλ-Νάτζαρ και τα αδέλφια του συμμετείχαν στις ειρηνικές διαδηλώσεις του 2011. Όταν η διαμαρτυρία έγινε έγκλημα, το καθεστώς τους σημάδεψε. Ο ίδιος τραυματίστηκε σε μάχη, διέφυγε πριν συλληφθεί, όμως ο Ιμάντ και ο μικρότερος, ο Εϊάντ, δεν είχαν αυτή την τύχη.

Ο Εϊάντ γύρισε στο σπίτι γεμάτος μώλωπες, πέθανε λίγες μέρες μετά. Ο Ιμάντ χάθηκε μέσα στο σύστημα που τον κατάπιε. Η επιβεβαίωση του θανάτου του, 12 χρόνια μετά, βρήκε τον Θάερ σε ένα υπόγειο, να τρέμει κρατώντας το χαρτί που του άλλαξε ξανά τη ζωή.

3.jpg

«Είναι αληθινό αυτό το χαρτί;»

Το πιστοποιητικό ανέφερε προσπάθειες ανάνηψης. Ο Θάερ δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε μία λέξη. Το έδειξε, το ξανακοίταξε, ξέσπασε. Ούτε που σκέφτηκε να το δείξει στη μητέρα του. Εκείνη, στα 90 της, ζει ακόμη με την ελπίδα ότι ο μεγαλύτερος γιος της θα χτυπήσει μια μέρα την πόρτα. Ο Θάερ δεν μπορεί να της πάρει αυτή την τελευταία ψευδαίσθηση.

Όταν το καθεστώς έπεσε και οι πόρτες άνοιξαν

Η πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 άνοιξε φυλακές και στρατιωτικά συγκροτήματα που επί δεκαετίες λειτουργούσαν ως μαύρες τρύπες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έτρεξαν να βρουν ίχνη των συγγενών τους.

Όσοι έψαχναν στα κελιά της Σεντάγια ήλπιζαν να δουν χαραγμένα ονόματα, ζωγραφιές, ημερομηνίες. Οι περισσότεροι βρήκαν μόνο υγρασία και σιωπή. Ήταν η στιγμή που, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, ένας «ψυχολογικός σεισμός» σάρωσε τις οικογένειες. Η ελπίδα πέθανε μαζί με τα μπετά που άνοιξαν.

4.jpg

Η πρόσβαση κλείνει ξανά

Για λίγο, οι νέες αρχές επέτρεψαν στους δημοσιογράφους να φωτογραφίζoυν τα αρχεία. Ύστερα έκλεισαν τα πάντα. Η πρόσβαση στα πρωτότυπα έγγραφα απαγορεύτηκε.

Οι οικογένειες όχι μόνο δεν μπορούν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους, αλλά δεν μπορούν ούτε να δουν ποιοι είναι οι θύτες. Κι ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αρχίσει να παίρνουν τα πρώτα ονόματα, οι ειδικοί προειδοποιούν πως θα χρειαστεί δεκαετία ή και περισσότερο για να συνδεθούν

5.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο!

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

10:58LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

10:54WHAT THE FACT

Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Καμία παράταση φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία

10:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για την έκτη συνεχόμενη νίκη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12)

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη 29 ποδοσφαιριστών για το μέγα σκάνδαλο στοιχημάτων – Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

10:17ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μελέτη του ΤΕΕ για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου – Οι λύσεις που προτείνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ