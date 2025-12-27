Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η εγκληματικότητα στη Νάπολη είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Θύμα αυτής έπεσε ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής ομάδας της Serie D. Ο νεαρός δέχτηκε άγρια επίθεση από αγνώστους και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/12) ο Μπρούνο Πετρόνε που αγωνίζεται στην Άνγκρι, επέστρεφε μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλους του. Ενώ περπατούσε στη Via Μπισινιάνο, άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε σκούτερ τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν. Νωρίτερα δεν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση όπως αναφέρουν στην Ιταλία.

Οι δράστες μαχαίρωσαν δύο φορές τον νεαρό, μία στα πλευρά και μία στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί στην προσπάθεια να τον σώσουν τον υπέβαλαν σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή, που κρίθηκε σκόπιμο να αφαιρεθεί η σπλήνα. Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την κατάστασή του, χωρίς όμως να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και να διευκρινιστούν τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης.