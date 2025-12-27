Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ στην Ιταλία από την αναίτια επίθεση που δέχτηκε νεαρός ποδοσφαιριστής στη Νάπολη, από τον οποίο χρειάστηκε να αφαιρεθεί η σπλήνα στην πολύωρη επέμβαση που υποβλήθηκε.

Newsbomb

Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εγκληματικότητα στη Νάπολη είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Θύμα αυτής έπεσε ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής ομάδας της Serie D. Ο νεαρός δέχτηκε άγρια επίθεση από αγνώστους και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/12) ο Μπρούνο Πετρόνε που αγωνίζεται στην Άνγκρι, επέστρεφε μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλους του. Ενώ περπατούσε στη Via Μπισινιάνο, άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε σκούτερ τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν. Νωρίτερα δεν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση όπως αναφέρουν στην Ιταλία.

Οι δράστες μαχαίρωσαν δύο φορές τον νεαρό, μία στα πλευρά και μία στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί στην προσπάθεια να τον σώσουν τον υπέβαλαν σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή, που κρίθηκε σκόπιμο να αφαιρεθεί η σπλήνα. Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την κατάστασή του, χωρίς όμως να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και να διευκρινιστούν τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 26χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα - Οδηγούσε μεθυσμένος

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε ρωσικά χέρια οι πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε, υποστηρίζει η Μόσχα

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος

20:25LIFESTYLE

Η Kris Jenner μοιράστηκε λαμπερές φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεθυσμένος ο άνδρας που «καρφώθηκε» πάνω σε απορριμματοφόρο - Τραυμάτισε εργαζόμενο

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Περιμετρική της Πάτρας

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Δεύτερες βουλευτικές εκλογές εντός του 2025 αύριο - Δύσκολη η έξοδος από την πολιτική κρίση

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δεν το κουνάει από την κορυφή η Άρσεναλ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το μωρό που έφερε ελπίδα σε χωριό με πληθυσμιακή κρίση - Είναι το πρώτο που γεννήθηκε έπειτα από 30 χρόνια

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συνάντηση με τον Μαρκ Κάρνεϊ: «Φτάσαμε στο Χάλιφαξ»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από κουκουλοφόρους - Τον απείλησαν με μαχαίρι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Βαλένθια: Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βουλευτές φέρεται να έλαβαν «μίζες» για την ψήφο τους

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ