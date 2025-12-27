Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο ύψος του Κουτσελιού, λίγο έξω από τα Ιωάννινα, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της αστυνομίας για τα απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε ένα άτομο και για προληπτικούς λόγους το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το ρεύμα κυκλοφορίας δεν χρειάστηκε να κλείσει ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

