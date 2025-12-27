Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της αστυνομίας για τα απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο ύψος του Κουτσελιού, λίγο έξω από τα Ιωάννινα, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της αστυνομίας για τα απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το ασθενοφόρο παρέλαβε ένα άτομο και για προληπτικούς λόγους το μετέφερε στο νοσοκομείο.
Το ρεύμα κυκλοφορίας δεν χρειάστηκε να κλείσει ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία.
*Με πληροφορίες από epiruspost.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Περιμετρική της Πάτρας
19:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Δεν το κουνάει από την κορυφή η Άρσεναλ
18:57 ∙ WHAT THE FACT
Hangover στις γιορτές: 5 δημοφιλείς μύθοι για την αντιμετώπισή του
11:15 ∙ LIFESTYLE