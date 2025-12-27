Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

Νέο αποφασιστικό μήνυμα στο Κίεβο και προσωπικά στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέοδρος Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο Βλαντλιμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι η Ρωσία βλέπει πως το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax το Σάββατο.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι, αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τη σύγκρουση ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» με τη βία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Η πόλη Ποκρόφσκ, μαζί με το Μίρνοχραντ, κάποτε αποτελούσαν ένα αστικό κέντρο με 100.000 κατοίκους. Το Ποκρόφσκ είναι ένας σημαντικός κόμβος εφοδιαστικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς που μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τις δυνάμεις της Μόσχας, με σκοπό τις επιθέσεις προς την περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα deepstatemap.live, η οποία παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις στην πρώτη γραμμή, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να προελαύνουν το βράδυ της Παρασκευής και βρίσκονταν πολύ κοντά στα σύνορα της πόλης Μύρνοχραντ. Ωστόσο, η πόλη δεν έχει πέσει από χθες , με τον ουκρανικό στρατό να αμύνεται ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άκουσε μια αναφορά από το Γενικό Επιτελείο που ανέφερε ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ [η ρωσική ονομασία του Μύρνοχραντ] και Γιούλιαιπολε απελευθερώθηκαν». Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή του Ντόνετσκ και η δεύτερη στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαΐπολε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοινώνοντας περαιτέρω προελάσεις στην πρώτη γραμμή την παραμονή της συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο και την γύρω περιοχή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Η επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της.

«Η πρώτη απεργία άφησε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το Σάββατο το πρωί και άλλα 400.000 αποσυνδέθηκαν στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», ανέφερε ο ιδιωτικός πάροχος DTEK στο Telegram, προσθέτοντας ότι εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Χάλιφαξ για συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιούσε μια στάση στον Καναδά πριν από την προγραμματισμένη αυριανή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες.

«Φτάσαμε στο Χάλιφαξ », δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ. «Θα υπάρξει διμερής συνάντηση μεταξύ του προέδρου και του πρωθυπουργού [Μαρκ] Κάρνεϊ, ακολουθούμενη από κοινή τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες », πρόσθεσε.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τηλεφώνησαν σήμερα στον Ζελένσκι, χωρίς τον Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες της ΕΕ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

Η βιντεοκλήση, όπως διευκρινίστηκε αργότερα, δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κλήση έρχεται την παραμονή της προγραμματισμένης συνάντησης στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ αύριο στο κτήμα του πλανητάρχη στη Φλόριντα για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με τη Ρωσία. Το σημείο εκκίνησης είναι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, ο οποίος κατέληξε σε ένα σχέδιο 20 σημείων, το οποίο έχει σταλεί στη Μόσχα.

Η Βαρσοβία καθηλώνει τα αεροσκάφη και κλείνει δύο αεροδρόμια



Η Πολωνία απογείωσε τα αεροσκάφη της και έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια σε απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το Sky News.

Η Πολωνική Υπηρεσία Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας εξέδωσε μόνο μια σύντομη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι δύο αεροδρόμια, το Ρζεσζόφ και το Λούμπλιν, έκλεισαν προσωρινά.

ΜΜΕ: «Ο Τραμπ είναι αισιόδοξος για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία»



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει καλή πιθανότητα επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. «Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλή πιθανότητα να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα New York Post, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. «Έχω λύσει οκτώ πολέμους και αυτός είναι ο πιο δύσκολος από όλους. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο ηγέτης των ΗΠΑ είναι αισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας κατά την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι αύριο. Κατά την άποψή του, και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Νομίζω ότι [η κυβέρνηση του Κιέβου] θέλει να το κάνει τώρα, και νομίζω ότι και η Ρωσία θέλει να το κάνει. Αλλά κάθε φορά που η μία θέλει να το κάνει, η άλλη δεν το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έχει προγραμματίσει τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για αύριο στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας



Το επίσημο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από τον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνει μια συνάντηση μεταξύ του μεγιστάνα και του Ουκρανού προέδρου στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στις 3 μ.μ. αύριο (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

«Περιμένω ένα ακόμη βήμα μπροστά από το Mar-a-Lago. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ, όπως όλοι πρέπει, για την προσπάθεια που καταβάλλει. Και είναι σαφές ότι η τελική μάχη θα είναι μια τριμερής μάχη: Τραμπ, Ζελένσκι και Πούτιν. Ελπίζω να μην υπάρχουν Δυτικοί σαμποτέρ που να επωφελούνται από τη συνέχιση του πολέμου παράγοντας και πουλώντας όπλα, ίσως για να μετατρέψουν τους βιομηχανικούς τομείς που έχουν γονατίσει οι Βρυξέλλες», δήλωσε ο ηγέτης της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, στο Radio Libertà σχετικά με την αυριανή συνάντηση.

Reuters: «Νέοι ρωσικοί πύραυλοι σε πρώην βάση στη Λευκορωσία»



Η Μόσχα πιθανότατα τοποθετεί νέους υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνική ισχύ σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές που μελετούν δορυφορικές εικόνες. Το Reuters αναφέρει αυτό στην ιστοσελίδα του.

Η εκτίμηση των ερευνητών είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να μοιραστεί πληροφορίες που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για δημόσια δημοσίευση.